美國國務卿布林肯周二發表2020年人權年報，指全球各地的人權狀況朝着錯誤方向發展，特別提到中國、緬甸、俄羅斯的情況。

布林肯在序言說，很多人繼續在殘酷環境中受苦，一些政府利用武漢肺炎危機作為籍口限制人權，鞏固專制統治。證據見於全球每一個地區，例如新疆維吾爾族及其他少數族裔及宗教團體遭到的種族滅絕。

布林肯認同前任人蓬佩奧將中共對新疆維族的鎮壓行為定性為種族滅絕的決定。他說，除了逾百萬維族及其他穆斯林少數族裔被關進法外拘留營外，另外200萬人被迫接受「日間再教育培訓」。

報告提到，中國四位記者因為報道武肺疫情而「被消失」，亦有偏離官方疫情說法的學者面臨大學和公安的騷擾、審查甚至干預。

緬甸軍方2月發動政變推翻民選政府，並血腥鎮壓反政變示威者，報告強烈譴責緬甸軍警廣泛侵犯示威者人權。

報告提到俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼遭落毒和判監，指有可信報告顯示俄聯邦安全局（FSB）人員下毒手。

布林肯暗批特朗普任內對盟友的侵犯人權行為視而不見，表明反對一切侵犯人權行為，就算是盟友也不會放過。

路透社／法新社

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