美國周二發表2020年人權年報，並按不同國家及地區作仔細報告。人權年報針對香港的情況指，中共違反國際承諾「系統性摧毀香港的政治自由和自治」，報告花很多篇幅細數國安法損害香港人權的情況，又指本港司法獨立性亦受挑戰，警方任意逮捕及粗暴對待示威者和被拘留人士，在國安法下港人的言論、新聞和互聯網自由也有更嚴格限制，更有章節提及「暫時未有（示威者或反對派人士）因政府部門方面主導或行動造成的失蹤報告」。

年報指本港的重大人權問題包括在港建立具廣泛權力且可不受公眾監督的國安機構；警察涉粗暴對待示威者和被拘留人士；任意逮捕；出於政治動機向香港以外的個人進行報復；對言論自由、新聞和互聯網的嚴格限制；嚴重干涉和平集會的權利；出於政治動機的逮捕和起訴以限制當事人離開香港；公民無法以自由和公平的選舉改變政府；限制參與政治等。

年報提到2019年6月到2020年1月香港經歷多場抗議活動，「中國整年都不斷侵犯（香港）公民權利和民主體制，從而破壞香港自治權」。報告舉出不同例子證明當局、特別是警方侵犯市民及示威者人權的情況，例如去年9月有12歲女童被撞飛及以膝壓等方式制服；青山灣入境事務中心不人道對待被羈留的示威者；新屋嶺扣留中心的警暴行為等；在10月1日示威時警方在沒有證據下不分青紅皂白圍捕各大商場的途人。

港版國安法損害人權

報告亦大篇幅提及港版國安法對損害人權的影響，如國安法去年6月30日通過時中港官員稱是不具追溯力，但同年8月包括周庭在內有16人被捕。報告指周庭在國安法通過後已避免參與政治活動，但仍然被捕，顯示是當局任意拘捕，也對在國外的個人進行出於政治動機的報復。報告也指根據國安法，行政長官可另外決定有資格審理國安案件的法官名單，而全國人大常委會可決定如何演譯國安法，而不是基於本港司法或民選機構。

而中共在港設立香港國安公署、國家安全委員會和香港警務處國安處，由於這些機構最終會向中共報告，而且有報道指中國安全人員已滲被入上述機構，因此「香港是否有能力維持這些機構的控制是不明確（no longer clear）」。

拒絕民主派知名人士保釋以限制行動

年報指越來越多民主派人士被拒絕保釋，如去年12月壹傳媒創辦人黎智英在例行報到期間被指違反工業邨用地租賃條款是涉欺詐，遭拘捕及拒絕保釋，及後再被控違反國安法。報告指國安法的保釋標準訂得更高，民運人士認為是有違無罪推定，指港府越來越多利用法律作為工具去拒絕民主派知名人士保釋。年報亦有指出《蘋果日報》被搜大樓、警方只准親政府傳媒接近採訪、132名《蘋果日報》員工被人在網上公開個人資料等情況。

報告指在國安法下網上言論自由包括社交軟件、討論區等都受限制，例如警方以黎智英的facebook及Twitter文章當旁證指控他勾結外國勢力。

愛爾蘭記者麥固崙（Aaron McNicholas）去年8月突然收到通知指其簽證續期申請被拒；而9月警方亦突然擅自修改《警察通例》下的「傳媒代表」定義限制採訪自由。至於學術和文化活動自由的限制仍在，港府要求教師避免在學術場合發表政治見解。

美國國務院官網

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