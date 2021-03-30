英國對科網企業徵收數碼服務稅，美國視之為針對美國一眾科網巨企。美國拜登政府警告，將會向英國進口貨品徵收25%關稅。

拜登上台後，取消前任總統特朗普在飛機製造商空中巴士（Airbus）的補貼糾紛上針對蘇格蘭威士忌所徵收的關稅，卻因數碼服務稅，威脅向英國進口貨品徵收關稅。

清單包括衫鞋美容產品

據美國官員列出的清單，加徵關稅的貨品包括衣服、鞋、陶瓷、美容產品及傢俬等，料可為華府帶來3.25億美元（25.3億港元）收入。英國預算責任辦公室（OBR）預計，數碼稅本財年可帶來3億英鎊（32.4億港元）收入，下一個財年收入更高達4億英鎊（43.2億港元）。

英國去年4月起向搜尋引擎、社交媒體及網購平台收取2%數碼服務稅。英國貿易部發言人指，希望確保「科企繳交合適比例的稅項」，並指數碼服務稅是「合理、按比例及非不公平，而且是暫時的」。

當局強調，如果美國決意徵收關稅，英國「會考慮可維護英國利益及企業的所有選項」。英美官員去年12月曾就數碼稅談判，當時英方官員表明此稅是「針對國際企業稅務規則帶來的廣泛憂慮的暫時解決方法」。美國早前曾揚言，將對進口法國化妝品、手袋和其他進口貨品徵收25%關稅，價值料約13億美元（101.4億港元），但其後決定推遲向法國徵稅的生效日期。

英國《衞報》