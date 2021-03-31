根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.28億，全球死亡人數突破280萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,039萬宗，是目前唯一確診數突破3,039萬的國家，死亡人數超過55萬。巴西確診人數超過1,266萬，死亡人數超過31.7萬。印度確診人數突破1,209萬，死亡人數突破16.2萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

巴西插喉病人死亡率逾80%

研究發現，自巴西爆發第二波疫情之後，要插喉的武漢肺炎病人中逾80%最終失救死亡，比墨西哥、英國、德國、意大利都要高，顯示巴西醫療系統在多年投資不足情況下，面對排山倒海確診個案的不堪一擊。

T細胞對變種毒株一樣有反應

美國約翰斯霍普金斯大學和國家衞生研究院一項在實驗室進行的研究發現，人體免疫系統重要一員——T細胞，不但在武肺初版病毒株入侵時發揮作用，三種最流行的變種毒株（英國、南非、巴西）來襲時一樣能發揮作用，有助避免重症。

科學家是分析過30位在變種病毒株出現前康復的武肺患者血液樣本得出研究結果，並刊登在牛津大學出版社期刊《流行病公開論壇》（Open Forum Infectious Diseases）。

T細胞是人體免疫系統的一種白血球細胞，有助於抵抗疾病，被視為對抗病原體的第一道防線。人們憂慮疫苗未必能對付變種毒株，又或者擔心變種毒株會令康復者再感染，但研究結果反映就算面對變種毒株來襲，T細胞照樣會「開工」。

土耳單日逾3.7萬宗確診創紀錄

土耳其周二通報新增37,303宗武漢肺炎病例，為去年3月11日疫情爆發以來單日最高。總統艾爾段29日宣布恢復解除近一個月的若干防疫措施，齋戒月全境也將周末宵禁。

衞生部長克扎（Fahrettin Koca）表示，變種病毒已在土耳其全境蔓延，佔新增病例約75%。

根據衞生部30日晚間公布武漢肺炎疫情通報，過去24小時新增3萬7303起病例、155例病故，累計327萬7880例、3萬1385例病歿。

總統埃爾多安宣佈進入「受控之下的常態」，解除多項防疫措施。由於近一個月以來確診病例數再度飆升，他上周一宣布，非常高風險地區恢復周末全面宵禁措施，全國各地周間深夜繼續維持封鎖。

法新社／路透社

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