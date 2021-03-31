（北美通訊）根據一項最新的民意調查顯示，若加州在今天舉行罷免選舉，州長紐森（Gavin Newsom）或可保住自己的職位。民調結果只有四成選民支持罷免，數目與2018年州長選舉中，投票支持共和黨候選人考克斯（John Cox）得票率相若。紐森政治發言人紐曼（Dan Newman）認為，結果顯示今次罷免行動純屬政黨抄作。

調查於3月14日至23日進行。在1,174名潛在選民中，超過一半，有56%反對罷免，只有四成支持罷免，餘下的未決定。而若以政黨區分，共和黨人中有79%支持罷免，而民主黨中反對的人有相同比例。

紐曼表示，民調結果證實，這次罷免行動「純粹是一場黨派炒作，因為共和黨人無能力在選舉中贏得加州；亦再一次表明，罷免只是得到那些死忠支持特朗普的共和黨人、反對民主黨的頑固派和極端頑固派的支持。」

不過，支持罷免的其中一個組織Rescue California，在同一個民調中找到對他們有利的結果：有42%的獨立選民和有38%的拉丁裔選民支持罷免。他們指出，42%是一個令人鼓舞數字。考慮到罷免運動尚未開始作宣傳，選民尚未開始反思紐森暴政，相信支持罷免的人數會不斷增加。

發起罷免行動的組織在3月中提交了210萬個選民簽名，選舉官員正就簽名進行認證，預計最快要到4月29日才知道能否成功啟動罷免程序，若成功通過，相信會於秋天舉行罷免選舉。

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