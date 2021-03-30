觸發全美以至全球示威和騷亂的美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭跪殺案，前天控辯雙方完成開案陳詞。檢察官指被控謀殺的明尼阿波利斯白人前警員喬文（Derek Chauvin），使用過度和不合理武力，「背叛了他的警章」。

遭跪頸9分29秒 比公佈長

弗洛伊德去年5月涉使用偽鈔被四名警員上了手銬，因抗拒上警車遭喬文雙膝壓頸於地上。由旁觀者拍攝的片段網上廣傳，亦成明尼蘇達州特別檢察官布萊克韋爾的開案陳詞重點。他指弗洛伊德共被跪頸9分29秒，比當局之前宣佈的8分46秒長。

他又向由八名白人和六名黑人及混血人士組成的陪審團指出，弗洛伊德期間27次說「我無法呼吸」，喬文卻變本加厲持續以膝頭磨壓對方頸部，「直至擠走他的性命」，並指此案不涉瞬間決定，喬文有充足時間放生對方，現場有消防署的女士上前要求為弗洛伊德量脈搏，卻遭喬文舉胡椒噴霧阻止。

喬文的律師尼爾森反駁指，喬文只是跟着19年當差生涯所受訓練做，又指弗洛伊德被驗出體內有芬太尼和冰毒，本身又有心臟病和高血壓，辯稱心律失常才是死因，並預告他之後會播出警員隨身鏡頭片段，證明弗洛伊德當時反抗逐漸激烈。

陳詞後控方隨即開始傳召證人，並首次播出市政府閉路電視鏡頭片段，一名調派員指看見喬文跪着不動數分鐘，覺得有問題，於是通報上司。另一旁觀證人指他懂搏擊術，知道跪頸是可奪命的招數，當時向喬文大叫此舉會斷血液供應，卻只能看着弗洛伊德的生命溜走。

喬文被控二級和三級謀殺，以及二級過失殺人罪，最重的二級謀殺罪如罪成，最高可判囚40年。另外三名涉案前警員的審訊將於8月分開進行。

路透社/美聯社