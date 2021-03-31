美國總統拜登的兒子亨特下周將出版自傳《美麗事物》（Beautiful Things），部份傳媒先讀為快，指他在書中坦承曾吸毒、酗酒和與大哥遺孀曾有婚外情，並反擊前總統特朗普陣營就他曾加入烏克蘭天然氣公司Burisma董事局作出的指控。

堅持加入烏天然氣公司無錯

他稱該公司有守護抵抗俄羅斯入侵的作用「令人鼓舞」，但坦承每月五位數美元酬金亦是加入的原因之一。他又承認自己的姓氏被該公司視作如「黃金」一樣珍貴，但指「坦白一點說，在公司的董事局加入一個拜登家族的人，等同對普京大聲無誤地說聲『幹』。」他認為自己沒有做錯，但指不會再這樣做。

他提到出社會工作後開始酗酒。曾戒酒的他在拜登成為副總統後又酗酒，哥哥博歐病逝後再次戒酒失敗。他指父親對他不離不棄，曾帶兩名復康中心輔導員回家，希望幫助他但被他拒絕時，拜登抱緊他「哭了很久」。

他又披露曾向一名無家者購買可卡因甚至同居，又曾在無家者的營地被人當面用槍指着。對於特朗普去年大選藉他攻擊拜登，他形容對方「麻木不仁」、是「邪惡的人，有着邪惡的目的」，「以為可以摧毀我甚至我父親。」

他又提到哥哥2015年腦癌病逝後，曾與大嫂哈莉有一段短暫的戀情，「開始是基於極渴望抓緊我們兩人失去的愛，關係的結束只有加深這場悲劇，讓我們明白逝者已矣。」當時已與他育有三名女兒、又一直助他戒酒和戒毒的太太凱瑟琳看到兩人的短訊揭發其戀情，形容他「變態」，最終決定離婚。他又披露前年與第二任太太南非電影人科恩閃婚後育有一子，取了大哥的名字博歐。

英國《衞報》