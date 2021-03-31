巴西軍方大地震，在國防部長周一突然被炒後，陸海空三軍最高將領翌日齊齊劈炮，據指是因為不滿總統博爾索納羅施壓要軍方表忠。三軍最高將領因為與總統意見相左而集體辭職，在巴西是破天荒第一次。有觀察家擔心博爾索納羅趁機加強對軍隊控制。

據巴西傳媒報道，分別領導陸海空三軍的普若爾、巴爾博扎與貝穆德斯，前日跟新任國防部長布拉加內托會面期間，爆發激烈爭執，當場請辭。消息指三人不滿軍方被要求表忠，助總統挽救因抗疫不力而插水的民望。

極右的博爾索納羅一向輕視武漢肺炎疫情、反對抗疫措施。去年他因闊綽派糖一度民望高漲，但疫情持續嚴峻，民怨沸騰下，他周一改組內閣，包括撤掉被議員批評處理對中、對美、對印關係失敗，以致巴西疫苗不足的外長阿勞若。國防部長阿澤維多據指亦「被辭職」。

防長被炒 疑換入親信掌軍

阿澤維多與博爾索納羅一向不咬弦。博爾索納羅是軍人出身，常吹噓獲軍方大力支持。但軍方高層並不支持軍隊涉及政治，阿澤維多亦力主軍隊該致力維護憲法，而非總統私人工具。

至於新任防長布拉加內托，本是總統府民事辦公室主任；跟前任防長相反，他跟博爾索納羅一樣支持巴西1964至85年的軍事獨裁政權，稱是「帶來今日我們享有的民主自由」。

事實上，博爾索納羅經常為司法、立法機構對他作出制衡而發火，不只一次攻擊最高法院與國會，包括痛批最高法院支持地方政府有權自行採取防疫措施。近期博爾索納羅談到與地方政府對防疫措施的分歧時，還開始牽扯到軍隊。

觀察家認為這次軍方大地震事態嚴重。大報《聖保羅州報》著名記者坎塔湼德指：「在這個常威脅（要派軍隊）介入社會的政府治下……若把軍隊最高將領位置換入總統的人，就是朝着（軍隊介入的）方向踏出一步。我知道有幾位將軍和准將都很擔憂。」

獨立分析家特勞曼亦認為，雖然眼下不會立即爆發政變，但上月前總統盧拉貪腐和洗錢罪獲推翻，參加明年大選的可能性高，博爾索納羅爭取連任將遇大考驗，或上演美國「國會之亂」翻版。「要是博爾索納羅落敗，挑戰結果，軍方屆時會怎樣應對，將是關鍵。」

美聯社/路透社/英國《衞報》