英國接種疫苗工作如火如荼，據報向英國政府工作小組提交的研究報告指，在接種疫苗比率高加上實施基本檢測的條件下，外遊風險可以明顯減低，認為今夏可向國民開放到131個國家旅遊。

《泰晤士報》報道，英國內閣即將舉行會議，討論疫苗護照和外國旅遊計劃。外界預料，當局同意維持入境英國需接受檢測的規定，以追蹤新變種病毒的發展。英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）領導的工作小組亦正在分析重啟國際旅遊的潛在可能，並於未來幾日內向首相提交報告。

曼徹斯特機場集團委託諮詢公司Oxera Consulting and Edge Health進行研究，透過模組計算今年7月至8月武肺爆發的可能性。分析建議102個國家，包括大部分歐洲地區、美國、加拿大和北非國家，可列為無風險旅遊。

研究指，前往武肺感染率較高的國家亦非不可能，有29個國家可被列為較高風險，須要求透過抵埗前檢測。但報告同時提醒當局，要注意來自南非及巴西變種病毒產生的額外風險。

另一項由國際航空運輸協會發佈的研究指出，快速測試與10天隔離一樣有效降低傳播率。

英或採用「交通燈」制度 綠燈可免隔離

報道指，政府似乎更傾向禁止外遊的規定維持到8月，因歐洲大陸爆發第三波疫情。即使開放外遊，政府很可能考慮採取「交通燈」制度，禁止到「紅燈」、疫情嚴重的國家外遊；「黃燈」國家遊客抵埗，需持有檢測呈陰性結果；只有「綠燈」國家可豁免強制隔離。

但有保守黨議員傾向更開放的旅遊政策，建議推出容許最低或無限制之下，到低風險國家旅遊，並認為若不及早開放外遊，對旅遊業而言是災難性的。英國航空公司亦警告，延遲重啟國際旅遊將重挫航空業，並在未來5個月造成262億英磅（約2,809億港元）經濟損失。

英國《泰晤士報》

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