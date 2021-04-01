美墨邊境偷渡潮下，有「蛇頭」深夜從邊境圍牆將一對年幼厄瓜多爾姊妹擲下後，遺棄她們而去。

邊境巡邏隊周三播放片段，見到蛇頭攀上4.2米高圍牆頂，逐一將分別3歲和5歲的姊妹「空投」到圍牆另一邊，然後離開。

邊境巡邏員最終發現兩姊妹，她們沒有受傷，送院檢查後送入拘留中心，正等候衞生與公眾服務部（HHS）安置。

邊境巡邏隊對事件感到震驚。埃爾帕索（El Paso）分區首席巡邏員查韋斯說，正與墨西哥執法部門合作，嘗試將兩名狠心的蛇頭緝捕歸案。

美國總統拜登放寬前朝部分針對非法移民的政策，觸發新一波偷渡潮，被形容是20年來最嚴重，致難民收容所逼爆，政府正設法增加臨時收容設施。有被拒入境的人會將子女遺在邊境，希望他們獲安排與在美親戚團聚。

美聯社／霍士新聞

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