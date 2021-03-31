在網絡時代，不喜歡一件貨品按個掣便可取消訂單，不想聽音樂會亦可取消座位。而「取消｣一個人，原來也成為歐美近年最流行的文化，名為「取消文化」（Cancel Culture），或為抵制文化。「取消者｣很多時人多勢眾，被取消的則是有頭有面的名人或歌手，雙方都認為自己站在輿論高地，互相指摘對方危害社會的言論自由，本專題將探討此現象。

特約記者：翟尚衡

英國哈里王子與太太梅根，接受美國名嘴奧花雲費的專訪播出後，震撼全球，成為現實及虛擬世界最熱門話題，更令英國王室因種族問題及忽略梅根的精神困擾飽受抨擊。不過由訪問引發的衝擊不止於此，美國「黑人的命也是命｣運動其中一名發起人托梅提（Opal Tometi）公開呼籲抵制英國王室，以回應歧視問題。另一邊廂，英國知名節目主持人摩根（Piers Morgan）在「英國早晨」（Good Morning Britain）則批評梅根只是做戲，指她在訪問中的表現「可以提名奧斯卡」。英國通訊管理局隨後收到超過4萬宗投訴，摩根最終要辭去「英國早晨」主持人職務。

「取消文化｣ 越演越烈

一石激起千重浪，支持與反對梅根的網民在大西洋兩岸互相交鋒，大體上美國人多支持梅根無畏敢言，而英國人則認為指控荒誕，繼續擁護王室。網絡世界賦予人們暢所欲言的自由，無論支持或批評只要言之成理，原本是好事，但有評論卻認為事件不斷發酵，引發「同溫層效應」，很多人只愛聽跟自己想法相同的言論，令同溫層越變越厚，人們真心認為自己及「同路人｣的觀點才最正確，開始聲討另一群非我族類，甚至出言抵制或杯葛。「取消文化」（Cancel Culture），或者有人稱為抵制文化，正是在這樣的環境下迅速滋長。哪位名人或藝人若說出不合主流的意見，哪人就可能被 「Cancel｣，等同要將他滅聲或消失，摩根或許是最新一個被取消的例子。

取消文化（Cancel Culture）是近年才普及的詞彙，它首次出現於大眾視野，是《紐約時報》2018年6月一篇報道《每個人都被取消了》(Everyone is cancelled)，文章道出了不少荷李活藝人或名人「被取消」的經歷，好像曾登上時代雜誌封面的女歌手Taylor Swift 、 億萬富豪蓋茨（Bill Gates）、 天后級歌手Gwen Stefani 等，連紅透半邊天的黑人饒舌歌手 Kanye West 也不例外，有的是發文不符主流意見，有的則爆出富爭議性「言論」，但同樣遭到網民抵制，謾罵聲不絕於耳。

情節是否似曾相識？抵制知名人士的文化並非這兩年才出現，但早期被取消的名人，大多關乎一些較嚴重的「罪名｣，例如在「#MeToo」

運動中爆出性侵醜聞的製片人溫斯坦（Harvey Weinstein），及《紙牌屋》男主角奇雲史帕西（Kevin Spacey）等，他們遭網民「取消」，不少人都覺得是罪有應得，促使有權勢者要為自己的行為負責，部分人稱這是「警醒文化｣，提醒人們在語言及行為背後隱藏的偏見。

但事情逐漸發展下來，近一年有越來越多藝人或知名人士如《哈利波特》作者羅琳、加拿大女歌手Shania Twain等同樣被網民取消，遭受扺制。有人認為他們的言論，可能只是提出自己想法或者政治取向，卻無情地遭到千夫所指，並且以行動圍剿，被質疑矯枉過正。

文化精英變受害人 ?

當中羅琳去年六月在社交媒體轉貼一篇討論生理與衞生文章時，加入了自己的看法，言論被指針對跨性別人士，於是引來同性戀及跨性別團體的強烈反彈，在網上掀起一輪討伐風波。羅琳之後聯同超過150名學者、作家和藝術家，在七月發表公開信，指出審查風氣正在西方文化中蔓延，人們不能容忍跟自己不同的意見，更公開作出羞辱和排斥。聯署人認為這種文化若繼續當道，將導致公眾拒絕接受不同意見，窒礙言論自由。

不過，這封公開信也正如它所談論的議題一樣，在網上引發熱議，不少人支持公開信的論點，認為網民需要克制，不應走向偏激。但批評者則反指，這封由名人、作家及學者共同簽署的信件，根本是將事情本末倒置 : 因為這些簽署人不是普通網民，而是能接觸大量讀者及觀眾的社會精英及文化領袖。批評者認為羅琳利用自己的社交平台「攻擊｣跨性別人士，卻期望毋須承擔任何後果，更將自己描繪成受害人一樣，是最虛偽的做法。結果這封信不單無法令取消文化歸於平靜，反而令事態繼續升級。

政治兩極造就取消文化

是因果抑或巧合？去年七月公開信引發爭議的時間，正是美國黑人抗爭運動最高峰時期，警方暴力執法導致黑人弗洛伊德（George Floyd）死亡事件，掀起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動。這場規模空前的抗爭，原是要挑戰長久以來植根於制度與生活中的種族歧視，但同時也令美國社會出現嚴重撕裂，無論是政治抑或生活議題都出現兩極化情況。而為了彰顯所謂的「政治正確｣，取消文化便是自由派網民的最有力武器。

所以縱然大部分有份連署公開信的人表示，他們同樣支持這場反歧視運動。但對於主張取消文化的人來說，這些處於社會上層的精英就等同右派或保守派分子，認為不應給予他們任何平台，讓歧視性言論可以堂而皇之地表達出來。情況就如近年美國部分大學生，抵制極右人士到校園演講，引發言論自由爭議一樣。他們認為言論自由雖然重要，但這不代表說話沒有後果，「取消｣更像是一種問責制度，是社會言論自由一種自我修正的過程。縱然或許會出現過火現象，但還遠遠沒有達到威脅言論自由的地步。

現實是取消文化只是製造輿論壓力，並不能真正「取消｣某一個人，就如互聯網上對《哈利波特》作者羅琳的指罵，並不能真正「取消｣她或影響她作品的銷量。

至於摩根，他辭去「英國早晨」主持人職務後，據報節目即時流失了三十萬觀眾，而所屬的ITV電視台股價更下跌了百分之3.8。他聲言縱使不再主持早晨節目，但對梅根的批評不會就此作罷。

所以說到底，英美法律言論自由的界線訂得很寬鬆，只要不帶來即時危險，哪怕是宣揚納粹或共產主義，甚至是歧視性言論仍不屬違法。在互聯網時代，知名人士固然擁有說話的自由，但無權無勢的小市民同樣擁有一席之地。那究竟怎樣才算是合情合理的言論自由呢？可能就要靠整個社會不斷互動才能找到合適的界線，而「取消文化｣，或者就是不斷互動的其中一個過程。

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