美國《紐約時報》周三報道，巴爾的摩一間疫苗廠的工人數周前誤將阿斯利康和強生疫苗的部份原料搞混，令約1,500萬劑強生疫苗報廢。

強生表示，一批次原料藥未能符合質量標準，因此沒有入樽。

肇事廠房由Emergent BioSolutions管理，是阿斯利康和強生藥廠的合作夥伴。聯邦政府官員歸咎人為出錯導致烏龍。

受事件影響，強生疫苗出貨須暫停，直至食物及藥物管理局調查完畢。原定下月在美付運的數千萬劑疫苗，都是在巴爾的摩廠房生產。

現時使用中的強生疫苗由於在荷蘭生產，因此不受影響。

官員預期現時的疫苗數量仍足以應付5月底前為全部成人打針的目標。除了強生，輝瑞／BioNTech和Moderna仍會繼續供貨。

強生屬一針過疫苗，被認為有助加快全民接種。這次事件卻牽涉疫苗質量控制，勢將影響疫苗生產進度。

美國《紐約時報》／霍士新聞

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