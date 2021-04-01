中國多個官媒早前突然炒作H&M等外國企業抵制新疆棉花，掀起全國「支持新疆棉」運動，繼而施壓杯葛多個國際品牌。美國《華爾街日報》引述消息指，中宣部官員參照兩年前反送中運動時，對中國大陸進行「大內宣」的手法，並在新疆議題試圖「照辦煮碗」，結果成功引發網上抵制外國品牌風潮，官員對此都沾沾自喜。

《華爾街日報》指出，2019年香港爆發反送中示威時，北京起初屏蔽網上的相閣新聞，後來改變做法主動出擊，把示威景象扭曲成為西方勢力企圖擾亂中國的「證據」，結果不少中國人也支持北京後來收緊控制香港。

外交部中宣部2月開會拍板

知情者指，中國外交部與中共中宣部2月底召開會議，席間官員提到香港的例子，認為應在新疆議題向西方反擊，不久便有官員提出可炒作新疆棉花議題，討論向外國企業施壓以推進北京利益。

據報當時與會者分為兩派，一些學者稱北京應「高調駁斥關於新疆的錯誤論述」，但部分學者和官員則認為政府不應親自出手，而是該由業界和公眾回應企業對新疆的「錯誤聲明」。

北京最終選擇以後者為主，由官方控制的多個微博賬號先後發炮，點名批評H&M、Nike、Adidas等曾表態抵制新疆棉花的外國企業，再引發網民以至明星跟隨。不過，外交部發言人華春瑩亦曾高調提及新疆棉花，更誤把美國囚犯照片當作黑奴採摘棉花展示，中國央視周五亦會播放有關「新疆恐怖主義」的紀錄片。

中國近來也在facebook和twitter持續運作「大外宣」，反駁西方對新疆議題的批評，並強調中國政府在疆政策有益於新疆，否認侵犯人權。

美國《華爾街日報》

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