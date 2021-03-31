美國拜登政府前日發表首份國務院年度人權報告，涉及近200個國家去年的人權狀況。國務卿布林肯批評環球人權狀況日趨低落，重申美國會對國內外一切有違人權的情況發聲。

布林肯稱，有些人辯稱美國不值得為捍衞人權大聲疾呼，或只應在可直接促進國家利益時強調違反人權行為，「但那些人不明白，在世界各地捍衞人權符合美國的利益，拜登政府將反對在任何地方發生的侵犯人權行為，無論肇事者是對手還是夥伴」。

報告提及今年在緬甸發生的軍事政變，布林肯呼籲國際企業考慮與支持緬甸軍方的企業斷絕來往，並譴責鎮壓反政變示威者的行動，又指年僅5歲的兒童都被殺害，暴力模式令人越來越不安，甚至達恐怖程度。國務院亦下令，非緊急美國政府僱員及其家庭成員離開緬甸，重申在第四級旅遊警示下，民眾不要前往當地。

解放軍疑集結雲南待命

而緬甸政變至今兩個月，軍方鎮壓釀至少520人死亡。克倫和克欽兩族的武裝組織，近日增加針對攻擊軍方及警方，勃固一間警局前日遇受火箭彈襲擊，五名軍官受傷，未知是誰策動。有台商拍下中國解放軍中緬邊界的雲南瑞麗市姐告區集結，說是要保護中緬合作的天然氣油管道，待命進入緬甸。

另外，被扣押的國務資政昂山素姬的代表律師稱，與對方透過視像會面，指她面色良好，看起來很健康。

路透社／法新社