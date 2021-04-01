越南公民網上貼反政府宣傳囚10年

越南4名公民被控在社交網站上散播「反政府宣傳」資訊，近日先後被重判入獄5至10年。他們散播的訊息被當局指為詆毀政府，並「侵犯越南共產黨與國家的利益」。

55歲男子武進之（Vu Tien Chi）在社交網站上分享338篇文章與181段影片，被控「製作、藏有及散播以反政府為目的的資訊、材料和物品」，周二在林同省法院接受一天審訊後，被判監禁10年。另外三名被告，即45歲被告阮氏錦翠（Nguyen Thi Cam Thuy），在25歲被告吳氏荷芳（Ngo Thi Ha Phuong）、59歲被告黎曰和（Le Viet Hoa），則被控在Facebook和Youtube發佈反政府宣傳內容，分別被判監5至9年。

當地傳媒指，他們蒐集了已故越共領導人胡志明與貪腐案件的假資訊。其中吳氏荷芳再被加控直播燒毀越南國旗與越共黨旗。

特朗普接受新抱專訪被Facebook封殺

今年1月6日美國國會大樓衝擊事件發生後，社交網站Facebook和Twitter等均封殺前總統特朗普的帳號。甚至連特朗普的新抱挪拉（Lara Trump），發佈專訪特朗普的影片，也被Facebook封殺。

路透社報道，特朗普次子埃里克（Eric Trump）之妻、近日成為霍士新聞（Fox News）撰稿人的娜拉，周二（3月30日）在Instagram宣傳她自己網路節目The Right View訪問特朗普的內容。

不過，娜拉其後發佈Facebook寄來電郵的截圖，Facebook指因應對特朗普Facebook和Instagram帳號實施的禁令，發佈以特朗普名義發聲的進一步內容將被移除。要求匿名的Facebook發言人證實電郵存在，但拒絕置評。

華媒《澳洲新快報》網站停止更新

《澳洲新快報》繼兩年前結束報章業務後，其網站今日起亦停止更新，是去年以來，當地第二間中文傳媒停刊。

《澳洲新快網》網站3月29日發佈啟事，表示因業務全面轉型，從4月1日起停止更新，其微博和微信公眾號亦會停止內容更新。

《澳洲新快報》2004年起發行，由澳洲華裔富商周澤榮的僑鑫集團創辧，是悉尼第一份簡體中文日報，另有《財富一周》、《生活月刊》等雜誌。然而，紙本《澳洲新快報》於2019年停刊，當時仍保留網站及其他社交平台的內容。

今次是自2020年以來，第二間澳洲傳統中文傳媒停刊。去年2月，《星島日報》宣布結束經營超過30年的澳洲業務，並將公司清盤，員工未獲賠償，最終由澳洲政府的保障基金賠償。

中央社／路透社／澳洲SBS電視台

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !