香港8.18未經批准集結案，黎智英及李柱銘等7名民主派人士被裁定罪成，再一次引起外媒關注香港民主派受打壓的情況。路透社形容，案件是北京在香港打壓行動的一部分，美聯社則形容香港異見人士持續遭受打壓。而美國有線新聞網絡也推播有關消息，標題寫道：「當局繼續打擊異見之際，香港傳媒大亨黎智英及其他8人就2019年示威被定罪。」

美國有線新聞網絡推播消息外，亦將報道放在網站顯著版面，內文除了提及案情，亦提到日前全國人大常委會通過修改香港選舉制度具體方案，立法會、選委會及特首選舉日後將增設資格審查委員會審查參選人資格，「意味此城傳統泛民反對派的末路」。

前年反修例運動期間，民陣發起8月18日維園「流水式集會」，李柱銘與黎智英等9名民主派人士被控組織及參與未經批准遊行，其中7人不認罪，區域法院今早宣判，裁定7人兩罪俱成。路透社形容，北京在其最自由城市香港進行打壓，而今次判決是打壓行動的一部分；法新社則指，中國主導在香港打壓異見人士，而這些民主派人士是最新一批遭到檢控；美聯社提出，香港異見人士持續遭打壓。

法新社又提到，香港政府聘用英國御用大律師David Perry所引發的風波。David Perry原本已接受聘用成為主控官，隨即引來英國政界和法律界批評，終令David Perry放棄接手這宗官員。而英國外相藍韜文及前外相聶偉敬曾經撰文，藍韜文批評David Perry接受香港政府聘用是唯利是圖，聶偉敬則稱，David Perry有權因良知而拒絕受聘。

路透社／法新社／美聯社／《蘋果》資料室

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