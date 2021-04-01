解放軍軍機持續繞台，加上中國內部民粹高漲，令外界對中國攻打台灣的憂慮增加。美國駐澳洲大使館代辦戈德曼（Michael Goldman）接受訪問表示，美國與澳洲正討論「戰略計劃」，應對中國針對台灣發動的軍事衝突。

戈德曼接受澳洲國立大學國家安全播客訪問，於周四播出。戈德曼表示，美國正與澳洲討論「戰略計劃」，共同應對涉及台灣的潛在軍事衝突，「我們致力作為盟友共同努力——不僅令我們的軍隊具互操作性及良好運作，但也包括戰略計劃」。

戈德曼續指：「當你看看戰略計劃，它涵蓋各種突發事件……台灣明顯是最重要的組成部份。」他說美國不僅關注針對台灣的潛在軍事介入，也注視包括網絡入侵等風險。

戈德曼又表示，同意「亞洲沙皇」美國國家安全委員會亞洲事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）上月就中美關係的看法。坎貝爾上月受訪時指出，除非北京停止對澳洲的經濟壓迫，否則中美關係都不會改善，而日本、菲律賓、越南亦同樣成為北京經濟行動的目標。

戈德曼表示，對於澳洲對抗中國「經濟壓迫」有着「極大尊重」，「當中國仍在脅持我們伙伴國的經濟，我們真的不能期望與中國的關係有很大改善」。

彭博社／德新社

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