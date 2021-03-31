緬甸傳媒周三報道，被軍方囚禁已2個月的國務資政昂山素姬可能被加控叛國罪。

緬甸傳媒《新時代》（Khit Thit Media）周三報道，昂山素姬可能被加控叛國罪，並刊登一份概述昂山素姬罪名的文件。昂山素姬另一律師欽貌梳（Khin Maung Zaw）表示不知道昂山素姬可能被判叛國，指《新時代》刊登的文件並非正式法庭文件或報告。

昂山素姬面臨至少4項輕罪，分別是非法進口6部對講機、在疫情期間違反規定組織一次跟競選有關的集會、未為受限裝置領牌而違反通訊法、以及發佈可能「引起恐懼或驚恐」或破壞「公眾安寧」的訊息。另外，軍方亦指控昂山素姬非法收受60萬美元（約466萬港元）款項及一批黃金。

昂山素姬周三與代表律師敏敏索（Min Min Soe）舉行視像會議，是她被囚後首次與敏敏索視像通話。敏敏索形容昂山素姬健康良好。

昂山素姬案周四會繼續聆訊。

美促華發揮影響力向緬軍問責

緬甸軍方鎮壓反政變示威者，至今造成逾500死，又空襲邊境由少數族裔控制的地區，聯合國緬甸特使布爾格納（Christine Schraner Burgener）周三警告，緬甸瀕臨內戰邊緣，呼籲安理會採取行動，防止一場涉及多方面的災難發生。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周三呼籲中國發揮影響力，向緬甸軍事政變負責人追究責任，指出緬甸的暴力事件對美國和北京都無好處。

緬甸軍方延長「停火」

緬甸軍方周三宣佈，將全國範圍內停止軍事行動的執行期限再延長1個月至4月30日。緬甸國防軍司令部透過緬甸國家電視台（MRTV）發表聲明說，「自4月1日起，除執行國防和行政事務以及保障政府安全外，在全國範圍內停止軍事行動的執行期限再延長1個月，至4月30日。軍方表示延長停火期限旨在於促進國內相關方面積極參與和談以及慶祝即將到來的潑水節，並呼籲各方在此期間為爭取獲得國內永久和平繼續努力」。

緬甸民眾無懼軍政府。美國有線新聞網絡（CNN）採訪隊周三獲安排到仰光時，居民敲鍋抗議軍政府。採訪隊由配備重型武器的車隊載着，記者沃德（Clarissa Ward）用手機錄下敲鍋聲。獲緬甸軍方聘為說客的以色列前軍事情報官員本梅納什（Ari Ben-Menashe）表示，他安排CNN到仰光訪問官員和拍攝上月被破壞的工廠。

路透社／美聯社

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