美國的取消文化爭議越趨白熱化，最新一名「受害者」是離世三十年的兒童繪本大師蘇斯博士（Dr.Seuss），他幾十年前創作的六本圖書，因被指「政治不正確」而宣布停刊。消息傳出後隨即引起美國保守派人士強烈不滿，直指「取消文化」連離世的人也不放過，是不合情理，有欠公允。多份支持共和黨及保守派的報章都發文批評出版社的決定，有民眾更到書店搶購蘇斯博士的圖書，以示抗衡「取消文化」。這是繼去年「清算」羅伯特．李將軍之後，美國再掀起新一輪針對已故人物的文化爭議。

這六本在1937至1976年間面世的作品，有多幅描繪亞裔和黑人的漫畫被批評帶有種族歧視色彩。出版社表示經考慮過去一年所做調查後，決定不再印行這六本故事書，但現時在市面流通的圖書則不受影響。蘇斯博士的故事書在美國可說是家傳戶曉，被視為「國民老師」，不少美國人自小都是看他的書籍長大。當局更將每年3月2日蘇斯博士的生日定為「全美讀書日」，稱這些書本是兒童的良伴。

不過美國近年反歧視意識高漲，這些上世紀的作品一樣難逃被重新評價。當地有研究指出，在蘇斯博士50本著作中，有色人種的角色只佔45個即約百分之2，當中43個屬於充滿成見的東方人形象，另外兩個則涉及黑人歧視。情況就如荷李活經典電影《亂世佳人》早前被指美化農奴制度一樣，同樣被共和黨及保守派人士批評矯枉過正。

共和黨敲響文化戰戰鼓，自然有他們的算盤。美國民意調查顯示，大約百分之53被訪者認為 : 取消文化近年發展得太快，導致動輒冒犯他人。當中除了三十歲以下年輕人外，其餘年齡層都不滿這種文化所帶來的社會亂象。這正好給予共和黨難得的機會「撥亂反正」，爭取中間游離選民認同，為兩年後的中期選舉打好基礎。

調查又發現，共和黨除了取消文化的議題外，其餘政策在民意中都處於下風，這說明了為何共和黨執意要掀起這場文化戰，向自由派及民主黨發動攻勢，希望扭轉自去年大選落敗後的形勢。而取消文化更似是一把雙刄劍，當日民主黨可以利用它來推倒特朗普和保守派，今天共和黨也一樣可以用它來阻撓拜登施政。

撰文：翟尚衡

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