（北美通訊）美國紐約巿一名65歲亞裔婦人，日前在市中心光天化日下，遭一名非裔男子連環出腳襲擊，震驚全巿。警方周三凌晨拘捕疑犯，控以仇恨襲擊、企圖作仇恨襲擊等罪名。資料顯示，被捕男子是一名慣犯，曾干犯搶劫、殺人等罪名，2002年弒母後被判終生監禁，兩年前獲准假釋，如今再度入獄。

警方表示，被捕38歲男子艾利略（Brandon Elliot）在2000年曾因干犯搶劫罪被捕，2002年4月再於布朗克斯（The Bronx）東224街的住所內，用廚房刀插入42歲母親莊遜（Bridget Johnson）的胸口三下殺死對方，被控謀殺罪成，判入獄15年至終身監禁。

2019年11月，艾利略獲准假釋出獄，後一直入住曼哈頓地獄廚房（Hell’s Kitchen）區內一間安置無家者的酒店。本周一，他在區內第43街與第9大道交界行走時，把一名65歲亞裔婦人踢倒在地，再狂踩其頭部，又說「X你，你不屬於這裏」。傷者證實盤骨骨折，入院治療後，目前已經出院。而艾利略遭警方懸紅2,500美元通緝，周三凌晨落網。

武漢肺炎全球大流行已超過一年，針對亞裔的襲擊個案同步飆升。紐約市警察局（NPYD）表示，當局在2019年只接獲兩宗針對亞裔的仇恨襲擊案件，去年數字已增加至28宗，增幅達13倍。

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