拜登繼紓困方案後一再大開水喉，象徵大政府重來，深信政府可成經濟增長火車頭，揚棄列根年代政界所有人都認為政府花錢效率不及市場的共識。拜登上月中也言明，重建疫後經濟給他為帶來「範式轉變」的機會。

揚棄列根小政府哲學

白宮國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）指非常時期需要非常措施，「做得太少的風險高於做得太多」，「我們對於這點是一往無前的，政府必須成為改善美國人生活的一股強大力量」。

民主黨小羅斯福總統的新政和詹森的「偉大社會」，隨着1970年代滯脹開到荼蘼，但列根的大市場小政府哲學到世紀交替，又因財富不平等擴大日漸受質疑。上任總統特朗普反全球化、大打貿易戰和迫企業在國內投資，其實已偏離自由市場思想。

部份經濟學家恐拜登大開水喉，是對經濟暫時低潮反應過大，指近期債券市場波動，是警告借錢「大花筒」或令滯脹重來。特朗普任內白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）指：「他們在不需要時製造太多需求，供求脫節就造成通脹，經濟法則是不會被廢的。」

拜登的財長耶倫卻指，美國經濟出現廣泛結構性轉變，的確令「我們對經濟的了解變了」，如違反一般預測的持續低息和低通脹，令她對聯邦政府舉債較為放心，又指現時沒迹象通脹升溫，就算有亦有信心聯邦儲備局可控制通脹。

美國《華爾街日報》