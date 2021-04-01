英國哈里王子及妻子梅根接受美國名嘴兼好友奧花雲費專訪，指控有英國皇室成員種族歧視，但拒絕透露該成員的身份，惹來外界諸多揣測。專門研究英國皇室的作家坎貝爾（Colin Campbell）指梅根指控劍指英女皇的女兒、哈里的姑姐安妮公主（Princess Anne），並解釋安妮一直反對哈里與梅根這段婚姻，但強調當中不涉及種族歧視，而是認為梅根不會是稱職的皇室成員，也無法好好處理彼此文化差異。

梅根在3月接受奧花雲費專訪時提到，兒子阿奇（Archie）未出生已遭歧視，皇室內部關注兒子膚色「到底有多黑」，又聲言種種情況令她精神飽受壓力，甚至萌生自殺念頭。

曾出版多本暢銷皇室著作的坎貝爾，周二透過Youtube發佈影片大談哈里夫婦。在38分鐘長的片段中，她宣稱英女皇唯一女兒、70歲的安妮公主正是被梅根指控種族歧視的皇室成員。但坎貝爾強調，安妮公主所關注並不是膚色問題。

批評梅根不肯理解文化差異 利用膚色否定批評聲音

坎貝爾表示：「安妮公主是合情合理地顧慮到，如果繼續談婚論嫁，並且有了小孩，將會出現很大的問題。」她續稱：「不是由於梅根膚色，而是因為梅根欠缺能力，以及她決心繼續不去理解文化差異，以及不認為需要尊重她即將嫁入的家庭。」

坎貝爾表示，安妮公主一直強烈反對侄子哈里與梅根這段關係，但純粹基於梅根的品行和性格，卻被哈里解讀為顧慮梅根的種族膚色。坎貝爾續指，安妮公主「是『不要娶那個女子，她並不合適』的捍衞者」，形容梅根公然博取關注。

坎貝爾又指摘梅根「一直打種族牌」，利用自身膚色，把外界對她的批評聲音「武器化」，並表示哈里誤解家人對於這段關係「善意的關心」。

現年71歲的坎貝爾近年言論亦充滿爭議。在2019年，安德魯王子（Prince Andrew）承認是美國已故孌童犯愛潑斯坦的朋友，引起輿論嘩然。其後坎貝爾現身電視節目「英國早晨」（Good Morning Britain），嘗試為安德魯王子辯解，更爆出「與未成年妓女發生性關係並不等同孌童癖」震撼言論。對於早前席捲全球的「Metoo」運動，坎貝爾亦形容是「阻礙男人成為男人」。

澳洲新聞網／英國《鏡報》

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