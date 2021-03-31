根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.28億，全球死亡人數突破280萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,044萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過55萬。巴西確診人數超過1,274萬，死亡人數超過32.1萬。印度確診人數突破1,214萬，死亡人數突破16.2萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

法國再度全國封城

法國的武漢肺炎疫情居高不下，法國總統馬克龍在周三晚電視演說中宣佈，法國全國將封城四周，其間學校將關閉三周，改為網上授課。

馬克龍表示，現在不行動疫情就會失控，強調英國變種病毒株的威力，表示「再也沒有地區能置身事外」，呼籲民眾再努力一些，以「保護病人與孩童」。

原本3月18日起19個紅色警戒省分的軟性封城，將從本月3日晚間開始擴及至全國各地，持續四周。若沒有必要原因，不得離家超過方圓10公里。晚上7時到早上6時的宵禁將持續。

不過馬克龍容許民眾本周末復活節跨區移動或從外地回國。

馬克龍呼籲加速疫苗接種，自本月16日起，60歲以上人士可以接種疫苗，50歲以上民眾則預計自5月15日起開放。馬克龍希望所有法國人都從6月中開始陸續接種疫苗。

法國的武肺死亡人數逼近10萬，疫情重災區醫院超負荷，馬克龍迫不得已放棄不封城以救經濟的策略。他坦言過去抗疫「有犯過錯誤」，但無悔1月底不封城，說：「我們讓成千上萬名勞工在疫情不失控的情況下喘口氣」，並補充是因為「相信法國人的責任感」，這個決定「絕不是賭注」。

巴西３月逾6.6萬人病亡創新高

巴西３月受武肺重創，整月死66,573人，是疫情爆發以來死亡人數最多的一個月，比上次紀錄多逾一倍。重症之多令醫院不勝負荷。

巴西累計死321,515 人，僅次於美國。

路透社／法新社

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