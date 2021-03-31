阿斯利康疫苗疑有引發罕見血栓風險，德國、加拿大等國近日限制較年輕人士接種，歐洲藥物管理局（EMA）局長庫克（Emer Cooke）周三表示，正在調查全球各地62宗罕有血栓個案，暫無發現特定風險因素，包括年齡，故無證據支持限制使用阿斯利康疫苗，但會繼續調查，並於下周每月例會時提供進一步評估結果，並發「更新建議」。

德國通報有人接種阿斯利康疫苗後出現腦靜脈竇血栓（cerebral venous sinus thrombosis，CVST），16州與聯邦衞生部長周二依照疫苗委員會建議，將阿斯利康疫苗適用對象定於60歲以上人士，60歲以下人士若想接種那種疫苗，必須先諮詢醫生並評估風險。

加拿大一個向政府提供疫苗接種意見的科學委員會亦出於安全理由，周一建議暫停為55以下人士注射阿斯利康疫苗。

庫克表示，全球有62宗CVST個案，歐洲經濟區（EEA）佔44宗，EEA有920萬人接種了阿斯利康疫苗。她指出，根據EMA 接獲的個案報告，接種阿斯利康疫苗後出現罕見血栓的機率為每100萬劑次有4.8宗，BioNTech為每100萬劑次0.2宗，Moderna每100萬劑次0宗。

上月歐洲有多人接種阿斯利康疫苗後出現罕見血栓報告，德國、法國等十多個歐洲國家一度停打該款疫苗，歐洲藥品管理局（EMA）上月中宣佈疫苗與增加血栓風險無關後，多國才有條件復打，

路透社／美聯社／法新社

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