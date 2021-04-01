中國大規模監控行動細節再曝光。澳洲網絡安全企業「Internet 2.0」近日從黑客手上取得中國上海公安局逾110萬份文件及監控記錄，發現當局自2017年起，把5,000多名外國人的護照資料和照片列入資料庫，包括最少161名澳洲公民及150名英國公民，身份涵蓋情報機關前主管、政府官員和商人等。文件同時揭發中國密切監控最少2.5萬人，年紀最小的只有5歲，7,600名維吾爾人被列為「懷疑恐怖分子」。

黑客去年底入侵上海公安局一個有保安漏洞的伺服器，取得110萬份文件和監控記錄，其後交給「Internet 2.0」，而「Internet 2.0」近日再向澳洲官員及傳媒披露文件內容。

文件顯示，上海公安局涵蓋數以萬計對象的監控名單、線人報告、面容識別及車輛照片，以及他們的出入境數據，其中公安局自2017年起針對5,000多名外國人，均趁他們入境上海時儲存其護照資料和照片，未知他們有否被進一步監視。

澳洲2歲童也入資料庫

遭記錄資料的澳洲人包括澳洲駐日本前大使米勒（Geoff Miller），還有多名商界領袖，涉及企業包括電訊商Telstra、澳洲農業公司、澳洲國民銀行（NAB）、安永會計師事務所（EY）及澳洲國家寬頻網路（NBN）等。另外，上海一間國際學校的校長、一名曾在澳洲外交部實習的大學生、澳洲中文新聞從業員的資料也被記錄，另外也有多名兒童的資料，最年幼者僅得2歲。

其中，米勒是在2018年9月與妻子到中國旅遊時「上榜」。他接受澳媒訪問時表示，他過去曾數次陪同澳洲官員以至總理到訪中國，估計中方官員可能懷疑他再次赴華的原因，因此記下其資料。同樣被記錄資料的《MediaWeek》雜誌合夥人曼寧（Janis Manning）則稱，她只曾過境上海一天，對「中招」感到困惑，「我想不到他們有甚麼實際理由對我的行蹤感興趣……我出現在資料庫中，應該是因為我的職業能夠接觸到傳媒高層吧」。

英國同樣有多名國民的資料被公安局儲存，《每日電訊報》指當中包括英軍前軍官，核子工程公司董事、機師、醫生、學者等，他們的姓名、出生日期、護照號碼及出入境地點都被記錄。一名在名單中的退伍英軍指，他2018年曾到中國公幹，當時他已知道中國監控嚴重，因此攜帶沒有任何聯絡人資料的空白手機入境，但仍被列入名單。

大批維吾爾人被標籤恐怖分子 5歲童也中招

另外，文件亦顯示中國大規模監控逾2.5萬名國民，主要是維吾爾人、其他異見人士，以及被標籤為精神病患者或罪犯的人士，當中亦有兒童。其中，單是被指為懷疑恐怖分子的維吾爾人，便有400人尚未成年，最年幼僅得5歲。不少異見人士則被當局以擾亂社會秩序為名，列入監察名單。

一名在懷疑恐怖分子名單中、目前身在土耳其的維吾爾商人表示，2017年前往杭州時被公安問話及搜查酒店房間。而當時公安曾對他稱，杭州正舉行重大會議，維吾爾人不得入城，相信他是此時被列入黑名單。該名維吾爾人回到新疆後，隨即被關押一個月，其間只可穿着內褲。他表示今次流出的資料是中國對少數族裔進行文化滅絕的證據：「你可以單純因為前往清真寺，便被列為恐怖分子。中國政府想消滅我們。」

另一名成功逃亡的維吾爾人透露，他曾在新疆被無故拘禁10個月，對自己被列入懷疑恐怖分子名單感到震驚，正考慮舉家再逃到其他國家。

專家：外國人從入境已被盯上 資料連接天網

「Internet 2.0」行政總裁波特（Robert Potter）指，文件屬中國大規模監控系統的一部分，有助外界了解中國結合刑事調查與政治部門，追蹤異見人士的手法，又形容中國對「恐怖分子」一詞的應用較廣泛。人權觀察組織中國區總監理查森（Sophie Richardson）表示，新資料進一步印證中國未經人民同意下，便大量收集他們的資料。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）高級分析師霍夫曼（Samantha Hoffman）亦指，有證據顯示中國其他省市也作出同類監控，形容今次資料反映外國人入境中國一刻即可被監控系統盯上，中國官員亦可隨時監控國土上的任何人，估計公安局的資料已跟中國的天網監控系統連結。

澳洲政府正調查文件中出現的澳洲公民，是否被公安局列入監察對象，以至他們是否被列為情報目標。澳洲外交部去年已警告國民不要前往中國，指中國會以國家安全為藉口拘禁外國人。

澳洲廣播公司/英國《每日電訊報》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !