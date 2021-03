取消文化在英美掀起連番爭議,《紐約時報》有文章認為,這種文化最早可能源自中國,內地稱為「人肉搜索」。雖然西方國家早有所謂的「起底」文化(Doxxing),以公開他人資料作為懲罰或報復,但這主要涉及個人行為,很少會集體行動。

但在中國則不然,翻查近年報道,內地網民早在十多年前已用「人肉搜索」來懲罰或抵制別人。例如2006年發生的「銅須門」事件,網上遊戲《魔獸世界》中一玩家在網上自爆,他結婚六年的妻子由於玩遊戲而結識了另一名玩家「銅須」,並且發生出軌行為。大量網友出於同情及義憤,向出軌男女大興問罪之師,並發出「江湖追殺令」,要全面封殺「銅須」,在網上掀起一輪起底風波。

除此之外,2015年台灣藝人周子瑜因手持青天白日滿地紅旗而遭大陸網民杯葛,同樣引起富爭議性的抵制場面。如今這種文化在歐美大行其道,而且不斷「發揚光大」。但究竟取消文化真的能有效將人「取消」嗎?

取消成常態 言論繼續出位

就以美國黑人饒舌歌手 Kanye West在2018年接受訪問時曾說: 「400年的黑奴制度聽起來像是一個選擇」(When you hear about slavery for 400 years... for 400 years? That sounds like a choice)。雖然他解釋這句話只是個比喻,因為他不甘心別人說,黑人就不能支持特朗普。但節目播出後迅即在網上引起哄動,各方群起痛斥身為黑人的Kanye West竟然視黑奴制度為理所當然,過百萬人揚言要全面杯葛他,包括音樂和時裝產品等。不過隨後Kanye West發行個人音樂專輯《Ye》,以至新球鞋系列等,銷情卻未受太大影響,事實證明網民對所謂的取消文化似乎很容易淡忘。

再看看近期被取消的另一名著名女歌手Doja Cat,她去年曾因為攝影排位問題被另一名歌手的支持者「取消」,但似乎亦無損她在歌壇的地位,更在全美音樂獎奪得年度最佳新人殊榮。

而去年被指針對跨性別人士的《哈利波特》作者羅琳,雖然事後被跨性別團體群起杯葛,但同時卻獲得不少人支持,她出版的新書亦曾高踞暢銷書榜前列。美國有評論就認為,當取消文化越演越烈,普羅美國人開始感到厭倦時,除非不當行為非常嚴重,遠超道德常理,否則要真正取消一個人,已經變得越來越不容易。而「取消文化」盛極必衰,或者可能正步入自我取消的道路。

撰文:翟尚衡

