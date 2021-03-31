美國再有亞裔人士遇襲，一名65歲菲律賓裔婦人日前在紐約光天白日下，遭一名男子毆打，旁邊大廈保安員袖手旁觀。涉案男子落網被控仇恨罪，他2002年謀殺母親，前年獲假釋。

遇襲的65歲菲裔女子，周一近中午在紐約曼哈頓近時代廣場的街頭行過，突然被一名男子用粗言指罵她「不屬於這裏」，然後一腳將她踢跌，再狂踢其頭部和腹部。在旁大廈的閉路電視拍到大廈內兩名保安人員無理會，還關上大門。

施襲者殺母入獄 前年假釋

負責管理大廈的公司稱會調查事件，相關保安已被停職，工會則指兩人當時已隨即尋求協助。紐約市長白思豪批評事件令人厭惡和憤怒，目擊的保安袖手旁觀，完全不能接受。

至於受重傷的受害人前日出院。紐約警方證實，施襲的38歲男子艾略特（Brandon Elliot）落網，被控涉嫌傷人和仇恨罪，他亦早有前科，包括2002年刺死自己母親，被判監15年至終身監禁，前年獲假釋。

曼哈頓是針對亞裔美國人仇恨罪的熱點之一，「仇恨與極端主義研究中心」數據顯示，在16個主要城市中，此類罪案數目較前年激增149％。

總統拜登在社交網站稱，面對越來越多針對亞裔人士的暴力，不能沉默，強調這類襲擊必須停止。白宮宣佈一系列措施處理針對亞裔人士的暴力行為，包括撥款4,950萬美元（3.86億港元）協助家暴和性侵犯受害人。司法部亦計劃加強仇恨罪案的執法，及報告種族罪行的資料。

路透社/美聯社