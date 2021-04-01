（北美通訊）加拿大國會下議院對華關係特別委員會，限令加拿大公共衞生局（PHAC）於20天內，交出加拿大國家微生物實驗室（NML）解僱兩名華裔科學家，以及在他們離職前寄送病毒到武漢病毒研究所（Wuhan Institute of Virology）的所有未經刪改的相關文件和繙譯本。

位於溫尼伯市的NML是加拿大唯一一間具備生物安全四級，可以保存和研究最致命病毒的實驗室。於實驗室工作，致力研究伊波拉（Ebola）病毒疫苗，和研發抗病毒藥物的華裔病毒專家邱香果（Xiangguo Qiu），於2019年7月，和丈夫成克定（Keding Cheng），以及他們多名來自中國，不諳英語的學生，被皇家騎警以「違反政策和行政規定」為由強行帶離實驗室。

而在事件發生前的四個月的3月，曾有NML的研究人員將活體伊波拉病毒和亨尼巴（Henipah）病毒，以空郵方式寄到中國。PHAC則於5月委託皇家騎警對邱香果夫婦進行「行政調查」。但PHAC事後澄清，郵寄病毒完全符合相關規定，而和其他國家分享病毒樣本是正常做法。

PHAC局長斯圖爾特（Iain Stewart）至今拒絕向國會解釋，為何PHAC在1月份終止邱香果兩夫婦的僱傭合約。他在向對華關係特別委員會發的信中表示，基於私隱法例，他無法分享有關公務員的就業和勞資關係問題等資料。

委員會預計收到當局的文件後，會和國會法務部職員審閱，以確定在不會損害國家安全，或披露皇家騎警正在進行的調查細節的情況下，可以公開的內容。

武漢肺炎去年在北美爆發後，網上曾盛傳武肺病毒是由兩個「中國間諜」從NML實驗室偷出並寄回中國。PHAC當時已澄清是完全沒有根據的無稽之談。

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