澳洲總理莫里森昨日宣佈，因應全球環境轉變，澳洲需要建立主權實力保護國家安全，會跟同屬「五眼聯盟」的美國緊密合作，開始建造自家製導彈，在十年國防計劃就此項目初步預算為10億澳元（約59億港元）。

與美軍火商合作

莫里森稱，政府未來十年將對國防工業作巨額投資，「在澳洲領土上建立自己的主權能力，對於確保澳洲人安全很有必要。」他形容，武漢肺炎疫情表明無論是疫苗研發還是澳洲國防，擁有自力更生的能力，對於在不斷變化的全球環境中滿足自己需求十分重要。

他又稱，澳洲將與武器製造商合作製造導彈，其國防計劃將創造數千個職位及出口機會，據報潛在合作夥伴包括美國雷神公司及洛歇馬丁公司。

澳洲對上一次製造先進導彈已是幾十年前的事，目前依靠包括美國在內的盟國進口，而澳洲目前製造誘餌彈應對具破壞性的導彈。

澳洲智庫戰略政策研究所的國防、戰略和國家安全主管舒布里奇形容消息可喜，有助填補戰略缺口，「這是由兩個『C』推動，分別是中國（China）和武漢肺炎（COVID）。」他指澳洲關注中國不斷增加的侵略行為，而武肺疫情亦暴露全球供應鏈的脆弱性。他認為澳洲最逼切的需求，是可以從軍艦或飛機上發射的遠程反艦導彈，新型陸軍戰鬥車也需具備導彈能力。美聯社