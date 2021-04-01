英國一名18歲少年遇車禍受重傷，醫生一度判斷他已返魂乏術，告知家人準備最後道別及拔喉。因為家人同意捐出器官，醫生推遲關掉維生儀器的時間，就在準備開刀前數小時，少年奇蹟地「翻生」，能夠再次自行呼吸和眨眼。在眾籌網站上，網民紛紛留言為他「集氣」，希望他早日康復。

斯塔福德郡（Staffordshire）高中生羅伯茨（Lewis Roberts）在本月13日下午遇上車禍，被一輛小型貨車撞倒，頭部遭受重創，送院接受緊急手術，但情況仍然危重。

家人克羅伊（Chloe Roberts）在網站發起眾籌，她寫道︰「4天後，醫生對我們一家表示已經盡力，羅伯茨已『腦幹死亡』，不幸過身……跟羅伯茨道別後，家人勇敢地同意捐出他的器官，救助7位病人性命。」因此醫生未有即時關上羅伯茨的維生儀器，但就在準備開刀取出器官前數小時，羅伯茨突然可以自行呼吸。克羅伊形容是「奇蹟」，「任何被告知親人已無生存機會的家庭都想看到」。

羅伯茨逐漸呈現好轉迹象，開始對痛楚測試有反應，四肢、頸部、嘴巴有活動，也可眨眼和，「每一天，這男生也變得越來越強」。很多人願意捐款幫助羅伯茨，約兩天時間，眾籌已籌得超過 1000 英鎊（1萬港元）。

克羅伊表示「收到的所有善款會用於幫助羅伯茨回家後重新站起來」，她又感謝網民捐款和祝福，羅伯茨的 28 歲姊妹賈德（Jade Roberts）表示︰「非常、非常感謝你們每一位捐款者，羅伯茨將會感到很快樂，我們期望他盡快醒來看到這一切。」

警方仍在調查車禍起因。

英國《每日鏡報》

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