（北美通訊）香港上市公司黑龍江飛鶴乳業於加拿大投資開設的嬰幼兒配方奶粉廠，加拿大皇家乳業（Canada Royal Milk），被工人投訴漠視工人安全、未有提供適當裝備、要求工人長時間工作、視員工為奴才，斥責員工薪金過高但不如中國工人般勤力。有工人表示，擔心工廠遲早會搞出人命。

工廠位於安大略省金斯頓（Kingston），飛鶴於2016年宣佈投資2.25億加元，在該市興建工廠時，是當地最大型投資。省、市政府都大力支持，認為可以帶來就業機會。但最終工廠的管理層都來自中國，而工人則來自加拿大各地。事實上工廠在金斯頓已惡名昭彰，本地人都不願前往工作。

CBC新聞接觸到5名現任和前任工廠員工，因為擔心會被報復，他們都被隱藏身份受訪。他們表示，公司的經理級管理人員，經常以「中國方式」來教訓員工，指他們人工過高，在中國，只要他們人工的一半就可以聘用5個人做相同的事；在中國，若破壞公物或做事太慢，會被扣工資；或趕工時要求工人留在工廠不要回家。

員工表示，工廠違反省政府的加班補償規定，部份人被迫輪班工作16甚至20小時。而加班後，經常發現實際工作時數與工資記錄不符。

有受訪員工表示，「我開始每天質疑自己，我是否那樣差的人？或是那樣差的僱員，因此得到如二等公民的對待？」另一名工人表示，「管理層之間有個小玩笑，他們希望我們成為他們的奴才。」

有工人投訴，他們只獲發不合標準的廉價鞋。但大部份人害怕失去工作，都未有作出投訴。他自己也是幾經爭取才可以自行購置安全鞋。

由於奶粉生產過程會有大量粉塵，工人需要使用防護裝備，但工廠只向他們提供一般外科口罩。一名得了慢阻性肺病的工人相信，是工作環境導致他染病。他醫生寫了疾病證明，於是他自行購置一個可以提供更好保護的口罩，但公司要求他提供多一個醫生證明，否則不讓他戴自購的口罩。他提出抗議後被即時解僱，而且不獲賠償。

工人曾試圖透過組織工會來爭取改善工作場所，投票於去年3月進行，但其中幾張選票存在爭議，至今仍在仲裁之中，下一次聆訊在4月12日舉行。工人都希望工會早日獲得勞資關係委員會認證，令他們可以開展集體談判。

加拿大皇家乳業拒絕CBC的訪問申請，只發出聲明回應表示重視工人健康和安全，「會竭力營造一個互相尊重和富有成效的工作環境，並已制定了政策和程序來確保這承諾得到落實。」

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