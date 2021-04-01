英國政府周四宣佈，即時制裁由緬甸軍方操控的商業機構「緬甸經濟公司」（Myanmar Economic Corporation，MEC），是繼上月底制裁另一間軍方控制的「緬甸經濟控股公司」 （Myanmar Economic Holdings Limited，MEHL）後再度出手。美國亦於上月底宣佈，制裁上述兩間公司。

英國外相藍韜文在聲明中表示，「緬甸經濟公司」向軍方提供資金，又與軍方高層有聯繫，涉嫌嚴重違反人權，「緬甸軍方恣意殺害包括兒童在內的無辜人士墮落至新低點...英國最新的行動針對軍方其中一個主要資金渠道，令軍方為他們的侵犯人權行為付出更大代價」。

上月25日，英國已公佈制裁另一間由軍方控制的緬甸經濟控股有限公司 （Myanmar Economic Holdings Limited，MEHL），指控該公司涉及嚴重侵犯羅興亞人人權，並與緬甸軍方高層有聯繫。

緬甸少數民族武裝組織「卡倫民族聯盟」（Karen National Union）警告，稍後可能會與緬甸軍方爆發大型衝突，促請國際社會介入，並保護被迫逃離衝突的人士。

路透社引述三個相關組織及被罷免文人政府代表報道，「卡倫民族聯盟」與數個少數民族都會對抗緬甸軍方。「卡倫民族聯盟」準備在多條戰線發動攻擊，保護示威者之餘，又會攻擊緬甸軍方的所在地及切斷其補給路線。另外克欽獨立軍（KIA）亦在北方發動攻擊，西部若開邦（Rakhine）的若開軍亦指，如果平民持續遭遇鎮壓，就會加入對抗。

卡倫民族聯盟籲泰國保護難民

「卡倫民族聯盟」上周表示，他們攻破軍方一個據點，殺死10名士兵，其後緬甸軍方派出軍機空襲「卡倫民族聯盟」位於東南部的村落，釀成至少3死8傷。事件令數以千計平民擔心爆發內戰逃往泰國，「卡倫民族聯盟」促請泰國為平民提供避難所。泰國政府稱沒有政策拒絕難民，願意以人道理由接受他們，但亦有報道引述目擊者稱，有難民被拒及遣返。

卡倫民族聯盟與當局對抗70年

「卡倫民族聯盟」是卡倫邦（Kayin State）少數卡倫民族的一個主要政治組織，目的是推動該區卡倫人自決。自1949年以來，「卡倫民族聯盟」及其武裝卡倫民族解放軍（Karen National Liberation Army）一直與緬甸國防軍維持敵對狀態。

這些少數民族組織人數及軍力較遜，但共同發動攻擊會對緬甸國防軍構成重大威脅。然而，由於部份民族組織之間也自相殘殺，似乎不太可能組成聯盟，而緬甸軍方多年來也懂得分而治之，在組織內部製造分裂。

民眾燒軍方制訂憲法表不滿

另外由緬甸國會議員組成的「緬甸聯邦議會代表委員會」（Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw，CRPH）周四宣佈，廢除軍方於2008年制訂的憲法，有維權人士更焚燒憲法表達不滿。

CRPH國際特使薩沙（Dr Sasa）在Twitter寫道：「新一天在這裏開始。」社交網上有帖文顯示民眾焚燒憲法的副本或仿製本，有民眾形容這是「憲法烽火儀式」。

路透社

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