美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）去年5月被警員跪頸致死，涉案前警員喬文（Derek Chauvin）被控二級和三級謀殺，案件周三繼續審理。庭上展示在場多名警員的隨身鏡頭拍攝片段，顯示弗洛伊德在被捕過程中，曾自言「我不是壞人」，並懇求警員不要開槍。

案件進入第3天審訊，庭上播出在場警員萊恩（Thomas Lane）、杜滔（Tou Thao）和亞歷山大金（Alexander Kueng）的隨身片段。根據萊恩的隨身片段，弗洛伊德向警員求情說：「請不要向我開槍……我剛失去我的母親。」弗洛伊德被鎖上手銬，繼續懇求萊恩和亞歷山大金，表明自己沒有反抗，「會做你告訴我的任何事」。

警員試圖把弗洛伊德送上警車，但遭到抵抗，弗洛伊德開始哭泣和自稱有幽閉恐懼症和焦慮，接着喬文及杜滔到場。弗洛伊德被拉出警車及壓在地上，從片段聲音聽見，他當時叫喚母親，又向家人說很愛他們。旁人隨即叫向警員，去檢查弗洛伊德的脈搏並停止制服他。

弗洛伊德用假鈔致報警 店員感罪疚

弗洛伊德在事發前曾光僱一間便利店「Cup Foods」，19歲店員馬丁（Christopher Martin）供稱，弗洛伊德「似乎興奮忘形」，因為他未能回應簡單問題，但仍足夠清醒與人對話，形容他「友善及可親近」。

店舖的閉路電視片段拍到弗洛伊德大笑，與人交談和四處走動。馬丁向陪審團表示，他向弗洛伊德賣了一包煙，但弗洛伊德使用假鈔付款，但他「似乎不知這是假鈔」。馬丁表示，原本想讓店舖扣掉自己薪水了事，不與弗洛伊德對質，但最後仍決定告訴經理，再由另一名員工報警。馬丁形容目擊弗洛伊德被捕的過程，令他感覺「難以置信和罪疚」。

喬文是首位因弗洛伊德案件而遭檢控上庭的警員，被控二級和三級謀殺，以及二級過失殺人罪，最重的二級謀殺罪如罪成，最高可判囚40年。另外三位涉案警員亦被控告二級謀殺罪，預計8月份開始審理，各人皆透過律師表示不認罪。

本案設有14名陪審員，分別為9女5男，年齡介乎20多至60多歲，當中包括6名白人女性、2名白人男性、1名黑人女性、3名黑人男性和2名混種女性。

英國廣播公司／《蘋果》資料室

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