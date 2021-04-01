美國與中國早前在阿拉斯加的會談不歡而散後，中國外交部長王毅上周與俄羅斯外長拉夫羅夫會面，高調要求別國不要藉人權問題干涉內政，其後又訪問中東6國。《紐約時報》分析指，在美國總統拜登建立「民主聯盟」的同時，中國亦正建立「專制聯盟」（Alliance of Autocracies），期望成為國際秩序的主要挑戰者，形容國際社會正開始分為中美兩大陣營，當中意識形態佔了很大部分因素。

「中國變得自信和絕不認錯」

《紐時》指出中國希望挑戰美國領導、以民主、人權和法治為原則的國際秩序，當美國為首的聯盟挑戰中國的專制政策，只會更激發北京領導其他國家一同反美的決心，形容中國正變得自信，而且不會認錯，甚至正把中國的價值觀視為其他國家的模範，使世界越來越趨向逐步分成中美兩大陣營，且兩大陣營即使不是全部，也很大程度基於意識形態劃分。

美國和中國領導人都有提及這趨勢，其中拜登在上周上任後首次記者會，形容世界正處於「21世紀民主與獨裁的戰役」，習近平較早前在達沃斯世界經濟論壇上，亦指有國家「在國際上搞新冷戰」。中國也在其逐漸取得主導權的國際組織採取行動，例如早前動員聯合國人權理事會80多個國家支持中國在新疆的行動，王毅更意氣風發指「少數西方勢力的操弄根本代表不了國際社會」。

中俄合作增 專家：兩國趨圍爐

近年中國與俄羅斯的關係越來越緊密，雙方軍隊會定期舉行聯合軍演，近期更兩度派空軍在日本附近空域巡航。兩國本月早前亦提出在女球共同建立研究站，顯露太空競賽的迹象。俄羅斯遠東聯邦大學國際關係教授盧金（Artyom Lukin）指出，拜登政府近期的一切舉動，都被中俄領導人視為敵意冒犯，亦令中俄更傾向互相「圍爐」。

南韓延世大學中國研究教授魯樂漢（John Delury）表示，中國正試圖建立「我們是負責任的大國，不是邪惡軸心」的論述。不過，布魯塞爾智庫俄歐亞研究中心（Centre for Russia Europe Asia Studies）總監方嫻雅（Theresa Fallon）指出，真正抱持冷戰思維的其實是中國及中國人，她表示中國人經常「自我反照」，形容「他們經常指控別人在冷戰思維，其實這就是他們內心深處的想法」，又指中國以制裁歐盟官員反制涉疆制裁，只會把歐盟推向反中陣營，危及中歐投資協定。

美國《紐約時報》

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