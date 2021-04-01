美國拜登政府推出總值約2.25萬億美元（約17.5萬億港元）的基建計劃，並擬加徵企業稅率，以應付這筆龐大開支。不過，任內一直主張減稅的前總統特朗普同日發聲明，批評拜登這項計劃將自製史上最大的經濟創傷，又形容是向中國「送大禮」，幫助中國創造就業，同時危害美國工人利益。

拜登周三公開這份萬億基建計劃的細節，包括斥巨資建設運輸、鐵路、港口等基建，並花費改善電網、供水等公共設施。為應付龐大開支，拜登政府擬將特朗普年代降至21%的企業稅率，提升至28%，並設法令在海外獲利的跨國企業大幅增加在美國繳交的稅款，料相關最低稅率會由13%升至21%。

特朗普：大幅加稅將斷送美國就業機會和財富

特朗普發聲明回應，形容這項計劃帶來美國史上最大幅度的加稅，「是送給中國及其他國家的大禮」，認為這些計劃將為美國斷送數千間工廠、上百萬計的就業機會，以及數以兆計美元，造就了跟美國競爭的國家。

他表示︰「這次加稅是拜登和他的朋友作為典型全球主義者的背叛︰說客們將勝利，既得利益者將勝利，中國將勝利，華盛頓的政客和政府官員將勝利，但勤勞的美國家庭將會輸。」

特朗普形容，這是史上最重挫自身經濟的計劃，一旦這項法案通過，美國人將會失去工作，而且破壞國內的製造業。特朗普續指，計劃懲罰製造本地就業機會的企業，將導致更高的失業率，同時變相鼓勵企業把生產線遷移到海外。

美國霍士新聞／美國新聞網站Newsmax

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