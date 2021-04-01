（北美通訊）隨着春季假期開始，在美國部份地區武漢肺炎疫情似乎有所反彈，過去一周平均新增個案增加了10％；然而在曾經是重災區的加州，有專家認為不太可能會出現第四波疫情。

儘管美國疾病控制及預防中心（CDC）總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）周一在白宮簡報中表示，美國過去一周新增病例增加10%，警告可能爆第四波疫情，呼籲各州恢復公共場所口罩令，一些州分應暫停重啟。然而，在加州疫情卻保持平穩下跌，過去7日加州平均新增個案約2,500宗，較兩周前下跌了10％；住院人數亦下跌至2,264人，較兩周前下跌25％。

加州大學三藩市分校傳染病專家甘迪（Monica Gandhi）明言，加州不大可能會出現第四波疫情，認為民眾不需要過於擔心。她歸納出3大因素，首先加州在接種疫苗方面進度良好，有近40％的16歲以上民眾已至少接種一劑疫苗，約有20％的民眾已完全接種疫苗。

其次是即使加州正逐步放寬室內人數限制，整體而言仍未取消所有防疫限制，不少地方仍然有限度開放，尤其是室內場所，口罩令亦仍未解除，因此只是一步步慢慢放寬以察成效。

最後一點，她認為疫苗正在起作用，「我們有最終的解決方案。疫苗不是其中一種工具，疫苗就是解決方案。」

加州大學洛杉磯分校傳染病專家法利（Robert Kim-Farley）表示，目前加州正分階段逐步放寬防疫限制，此舉的好處是可以分地區按疫情慢慢開放，如果出現任何狀況，亦可迅速收緊，因此是非常審慎的做法。

加州最新情況是，58個縣中，有17個縣將於下周初降低級別至橙色，當中約佔全州一半人口；不少室內場合的人數限制將由25％增加至50％（最多200人）；而很多娛樂場所如保齡球場等亦可重開並有25％人數人限；而主題樂園亦可重新開放，人數限制為上限的25％。

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