緬甸軍政府上月底釋放約600名示威者，曾被送往殖民地時代因酷刑而惡名昭彰監獄的獲釋者揭露，在囚人士被毆打和折磨，囚室衞生環境極差。而傷者只曾接受過一次治療，大部份人都身心受創。

80人擠在一個囚室

一名23歲女子指，一個囚室囚禁了80人，室內蚊蟲無數，而且沒有床鋪。最初數晚眾人躺在地上哭泣和蠕動，當中有很多傷者，包括一名16歲少女疑在示威者逃走時被踩至腿部骨折，另一人則額頭被橡膠子彈擊中，亦有一名中年女性被警棍打中背部和臉部，「部份人已失去意識」。惟醫護只來過一次，而且隔着欄杆進行治療。她又指一名女子遭審問兩小時期間，更被迫高舉雙手，又被威嚇會被掌摑，回來後感到焦慮，而大部份人均身心受創。

被囚人士每天以淚洗面

獄內的食物只有硬米飯，一名19歲少女形容伙食很差，又指囚室內擠得睡覺時連轉身的空間也沒有，「人們在尖叫和發瘋，有人每天以淚洗面」。她指有男囚友透露，三名學生領袖被毆打和折磨，「他們遭審問時被鎖上手銬和蒙眼。警方試圖迫使他們承認帶領示威」，又指三人至今仍未獲釋。

她指獲釋時有警員向她表示，警方才是受害者，又「警告如我們再上街，家人就會很危險；他們知道我們的住址，我們會被囚至少3年」。

英國《衞報》

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