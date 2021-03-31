（北美通訊）紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）週三簽署一項法案，將所有21歲以上成年人休閒服用的大麻合法化，成為全美第15個休閒用大麻合法化的州分。分析指，紐約將迅速成為全美最大的大麻市場之一。

紐約州參眾兩會周二晚上通過該法案後，科莫隨即簽署成為法例，料大麻合法化後，紐約大麻產業每年可產生3.5億美元稅收，並創造三萬至6萬個就業機會。早前，紐約州議會就如何使用大麻稅收有所分歧，最終定案是40%稅收投資於少數族裔社區，40%用於教育，餘下20%用於戒毒和公共教育項目。

另外，州政府將刪除數千個過去與大麻有關的犯罪紀錄。據2020年數據指，在紐約市因大麻相關罪行被捕的人中，94％是少數族裔；《紐約時報》分析指，約46％大麻產業收入將流向拉丁裔及非裔社區。

未來數月，紐約州將提出用於銷售和購買休閒大麻的監管框架，州內21歲以上人士，將被允許持有不超過三盎司的娛樂用大麻，或不超過24克的大麻油一類精煉物，個人可以在家種植大麻，但僅供自用。紐約居民將被允許在任何公共場所吸煙區抽大麻，但不得在學校﹑工作場所或汽車內吸食。

科莫在休閒大麻合法化後表示，這是他在今年議會中其中一個首要達成的事，是歷史性一天，可以促進紐約經濟，並終止過於嚴厲的刑罰，很多邊緣社區的人士會率先受惠。

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