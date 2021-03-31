【重塑經濟】美國總統拜登以重塑經濟和與中國競爭為重心，推出總值約2萬億美元（15.6萬億港元）的基建計劃，涉及路橋和互聯網等大量設施，擬靠未來15年增加的企業稅支付，預算規劃時限不尋常地比一般的10年長。他稍後料再公佈另一項人力基建計劃，旨在提升國家的人力資源，最終開支可達4萬億美元（31.2萬億港元）。

白宮官員前日已向國會議員介紹首階段計劃的內容，拜登昨日再公開交代細節。計劃將花費6,250億美元（約4.88萬億港元）在建設道路、橋樑、運輸、鐵路、港口和電動車充電站，250億美元（約1,950億港元）在退伍軍人設施等聯邦政府基建，還會有大筆資金改善電網、供水系統和鄉郊寬頻等公共設施，以及加強培訓勞工、提升生產力和進行研發。

為應付這筆龐大開支，拜登政府擬將特朗普年代由35%減至21%的企業稅率，提高至28%，並設法令在海外獲利的跨國企業大幅增加在美國繳交的稅款。

雖然拜登承諾過其長期經濟政策不會增加國債，但加稅帶來的資金仍很可能不足以支持基建計劃，令人憂慮美國終要走回頭路。白宮新聞秘書普薩基表示，拜登並非局限於只靠加稅取得資金，樂意聽取大眾不同的集資提議，又強調該計劃不但能現代化道路和橋樑，還為未來打造基礎建設，關乎投資在美國。

料高收入人士稅率增2.6%

次階段計劃估計在本月較後時間公佈，內容包括援助窮人、給予工人有薪假期減低託兒成本和助女性投入職場等。拜登又透露過會與州政府協商，提供全民學前教育和免費社區學院，但據報細節尚未商議，料政府會將最高收入人士的稅率由37%增至39.6%，在富人身上開刀支付這筆開支。

有官員稱，白宮高層冀望整個基建草案能在5月底陣亡將士紀念日前有重大進展，於夏季獲國會通過。

拜登上任100日內為美國人接種一億劑武漢肺炎疫苗的計劃提前達標，讓他能更專注處理這振興經濟的方案，盡快達成其另一個競選承諾。然而，政府上月在國會推動1.9萬億美元紓困法案時，已遇上共和黨激烈反對，最終要動用「預算協調」程序，憑民主黨在兩院些微的優勢以簡單多數通過，避免被「拉布」阻撓，預料這次也要以相同方法才可在國會闖關。

民主黨現分歧 恐不夠票

不過，民主黨內對這份計劃分歧較大，恐得不到足夠黨友支持。其中三名眾議員索茲、格特默和帕斯克瑞爾發表聯合聲明，指必須要修改限制地方和州稅能從聯邦稅減少的法案，否則不會投贊成票，令在眾院僅得八席優勢的民主黨力量再減。

另外，進步派旗手奧卡西奧科爾特斯指，光是紓困方案已有1.9萬億美元，認為基建計劃只有2萬多億是不足夠，相信或有更多進步派議員都同樣對計劃有保留。

美國《紐約時報》/《華爾街日報》