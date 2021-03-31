（北美通訊）美國名校卡耐基梅隆大學（Carnegie Mellon University）研究生執行委員會，在亞特蘭大槍擊案發生後發表聲明指，針對亞裔的仇恨犯罪增加，建議校方向亞裔學生提供更多支援。聲明提及，在亞洲如印度發生農民抗議﹑香港民主抗爭運動，以及新疆拘留營和強迫勞動等問題，可能令學生備受壓力。但聲明引來校內中國學生不滿，認為聲明「內容未經查證」，傷害他們情感，更動員大批留學生簽名聲援，要求委員會道歉。最終，委員會在學校行政部指引下「跪低」，撤回聲明並道歉。

卡耐基梅隆大學研究生執行委員會於3月初發表聲明，指除了美國針對亞裔的仇恨犯罪增加外，不少具創傷性的事件在亞洲不斷發生，並引用印度﹑新疆及香港為例子，表示這可能加重同學們的壓力，因此，委員會希望向校園內的亞裔學生提供更多支援。

在發表聲明翌日，委員會成員在微信和不同社交媒體，開始收到大量投訴，指這些「中國人權問題」不會與令校園亞裔學生增加壓力；反而對新疆再教育營或香港民主抗爭運動等，這些事件的相關新聞報道真實性存疑，認為委員會對於亞裔社群有偏見及前設，要求委員會相關人員道歉請辭。該會表示，收到很多來自同一範本、由同一段文字剪貼而成的投訴。

這些中國學生又在校園內掛上橫額，寫上「要求委員會道歉﹑站起來對抗歧視﹑種族歧視者需辭職」等；一個自稱為「亞洲學生阻止亞洲仇恨請願組織委員會」的團體，在網上發表請願信，指委員會是學生組織，不應以任何形式參與及宣傳政治動機，指聲明中的不實指控傷害了亞裔學生。該請願信獲超過3,000個簽名，數十條評論要求委員會道歉和辭職。

事件擾攘兩周後，研究生執行委員會在學校行政部指引下「跪低」，撤回聲明並道歉﹐指聲明內容敏感度不足，分散了最初的出發點﹐對嘗試支援的社區族群造成傷害；該會強調，反對任何仇恨行為﹑白人至上和種族主義﹐並支持亞裔社區。

研究生執行委員會前會長沃特斯（Dacen Waters）表示，明白委員會所受壓力，但他認為，第一份聲明沒有直接批評中國，也沒有種族歧視問題，只是著眼新疆維族種族滅絕或香港問題，認為投訴並不成立。他指，事件反映即使在美國校園內，也容不下任何譴責中國或談及中國人權問題的言論。

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