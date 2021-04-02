樂施會（Oxfam）曾被爆出在海地2010年地震後進行人道救援期間，有高層召妓及性騷擾下屬，類似事件繼續發生。英國《泰晤士報》報道，樂施會去年11月展開調查，揭發有高層在剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）挪用公款、召妓、性騷擾職員以至作出死亡恐嚇，最少兩人近日被停職。

樂施會1961年在剛果民主共和國成立分部，至今聘用273名職員，主要處理水源、貧窮及伊波拉疫情等問題。早前有22名分部職員及前職員去信樂施會總部，控訴樂施會剛果民主共和國分部有高層自2015年起，多次恐嚇下屬會毒殺他們及其家人，11名高層亦沒採取適當行動阻止，分會也存在系統性貪污、性騷擾、濫權、威嚇等問題。

兩高層停職 認早知問題但未公佈

聯署信列出一些高層不當行為的例子，如在會議中指「針對男性職員的錯誤指控」是會內的一大問題，亦指女職員的衣着會引起男性「錯誤觀感」，部份人在會議被高層批評至落淚。樂施會去年9月亦被指有職員在剛果民主共和國召妓。

聯署信形容職員過去已作出無數次詳盡舉報，但高層置若罔聞，不少職員已信心全失，期望會方能阻止高層濫用權力，以免剛果民主共和國變成另一個海地。

樂施會發言人證實兩名高層職員已停職，並透露由去年11月起已邀請專家調查涉欺凌、性侵犯等濫權指控，強調清楚理解會方的責任，會確保事主可安心地透露經歷，承諾公平、有效率地調查。樂施會亦承認早已知道剛果民主共和國的行動分部出現問題。

英政府剛建議恢復撥款

就在22名職員去信前兩天，英國政府2月底結束就海地醜聞對樂施會的管制，並重新提出向樂施會撥款，隨着樂施會再傳醜聞，勢引起國民質疑撥款是否恰當，亦損害樂施會重建形象的努力。

英國下議院國際發展委員會主席柴萍恩（Sarah Champion）稱，最新針對樂施會的指控反映慈善機構欠缺獨立監管，形容現行機制已過時。消息人士形容剛果民主共和國醜聞令人意外，而樂施會早已知道事件但一直試圖隱瞞，會方難再說服外界它已改革。

英國慈善事務委員會表示，正與樂施會就剛果民主共和國醜聞緊密溝通最新進展及處理方式，英國外交部強調獲政府資助的機構必須符合道德標準，確保職員安全工作。

英國《泰晤士報》

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