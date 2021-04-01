美國總統拜登前日在匹茲堡宣佈總值逾2萬億美元（15.6萬億港元）的基建大計，形容是「自第二次世界大戰以來，美國最龐大的就業投資計劃，將會製造數以百萬計的職位」，又揚言「當民眾50年後回顧歷史，會說這正是美國贏得未來的時刻」。

二戰以來最龐大就業投資

去年美國已動用了4萬億美元（31.2萬億美元）救市，上月又通過用1.9萬億美元（14.82萬億）抗疫，如今再大規模修橋補路，擴建鐵路機場，升級寬頻電網水管，究竟錢從何來呢？拜登向商界打主意，計劃把企業稅率提高7個百分點到28%。

拜登強調不是仇富，但指出「那些《財富》雜誌500強的全球最大企業，有91家利用各種（稅務）漏洞，一個仙也沒繳過聯邦所得稅，當中包括亞馬遜……這是絕對錯誤的，為甚麼消防員和教師要納稅22%，亞馬遜和其他90家大公司會是零的？」

遭拜登點名批評，亞馬遜副總裁卡尼喊冤，稱公司只是利用研發開支作稅收抵免，他推文稱：「如果研發稅收抵免是『漏洞』的話，那一定是國會故意弄出來的。」這番話綿裏藏針，事關研發稅收抵免措施恒常化，正始於2015年的奧巴馬總統，當時的副總統便是拜登。

雖然改善基建會提升美國競爭力，但商界普遍對加稅有微言，認為當局應以用者自付原則攤分成本，美國商會批評「計劃就如何為基建埋單有危險性誤導」。共和黨已表明反對，參議院少數派領麥康內爾更直斥整個基建大計只是「包藏加稅的木馬」。前總統特朗普則發聲明形容，拜登的加稅做法猶如「美國史上最大規模的經濟自我傷害」。

美聯社