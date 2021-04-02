（北美通訊）在加中關係緊張之際，加拿大田徑運動員鄭妮娜力（Nina Schultz），最近轉換了國籍，變成中國運動員，4月開始可以代表中國參加國際賽事。她上月出席山東省一項田徑比賽時對傳媒表示，希望能夠在東京奧運會奪得七項全能的獎牌。加拿大前駐華外交官伯頓（Charles Burton）說，鄭妮娜力在加中關係敏感時期轉換國籍，決定令人不安。

鄭妮娜力在卑詩省新西敏（New Westminster）出生及長大。母親來自中國，於90年代移民加拿大，父親是加拿大人。但外婆是赫赫有名的世界跳高紀錄前保持者鄭鳳榮，於1957年創下1.77米高紀錄，是中國第一個打破世界紀錄的女選手。外公段其炎則是1959年首屆全運會男子跳高冠軍。由於當時中國抵制奧運會，兩老也無緣參賽。母親Debra Duan雖亦是跳高運動員，但天份不足。最終奧運夢想可能由外孫女代圓。

世界田徑聯合會（World Athletics）的網站已經顯示鄭妮娜力的國籍是中國，並已完成冷靜期，4月12日之後，就可以正式代表中國隊出戰。

要求抵制北京冬奧的港人組織，加拿大香港之友發起人之一的李艾薇（Ivy Li）指出，像鄭妮娜力般外祖父母是顯赫運動員，應一早成為統戰部的目標。「擁有這樣的家庭背景，她會受到統戰部的監視和展開工作。若她的外祖父母未有跟隨女兒移居加拿大，事情就更明顯。這個加拿大家庭毫無疑問受到密切監視。」

但李艾薇承認，作為長期受訓的年輕精英運動員，鄭妮娜力未必有時間或興趣去了解中國的侵犯人權行為。「如果她有機會閱讀相關報道，特別是維吾爾族婦女被系統性強姦和施以酷刑的新聞，我想知道，她會否仍然想代表中華人民共和國。」

目前未清楚鄭妮娜力是否保留加拿大護照，但中國法律不允許雙重國籍。

本身是奧運金牌得主的加拿大田徑隊主教練吉爾伯特（Glenroy Gilbert）表示，「我們視她為七項全能的後起之秀，當然希望並非常努力讓她留在加拿大，但她本人目標非常堅定。」

據報鄭妮娜力還有一個運動員哥哥名叫鄭恩來，曾效力加拿大冰球聯賽WHL老虎隊，如今也可能代表中國出戰2022年冬奧。

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