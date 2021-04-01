緬甸軍方與少數民族武裝分子衝突加劇，據報前日與克欽邦獨立軍作戰時有20名士兵死亡。軍方越趨鐵腕，聯合國緬甸特使警告當地面臨內戰，安理會要採取行動避免血流成河。

緬甸軍方前日透過國營電視台單方面宣佈本月起停火30日，但對破壞政府安全和行政運作的行動除外，並要求少數民族武裝維持和平。但被軍方吊銷牌照的「緬甸民主之聲」（DVB）報道，緬甸軍隊同日跟克欽邦獨立軍發生衝突，至少20名士兵被殺，四輛軍車被毀，據報獨立軍還奪去了軍方一批武器及物資。

聯國特使促國際介入阻內戰

聯合國緬甸特使克布爾格納（Christine Schraner Burgene）在安理會閉門會議上稱，緬甸軍方沒有能力管理國家，警告當地局勢只會惡化，促請國際社會介入，「十年後再回顧，歷史將如何判斷我們不採取行動？ 我希望你們可在仍有時間之際採取行動，謹慎克服意見分歧，以避免最壞結果」。對於具有否決權的常任理事國中國曾要求與軍方對話，她認為軍政府與外界接觸有限，「如果只等他們準備好對話，實際情況只會惡化，大屠殺將會來臨」。

然而，安理會最終仍然未能就應對緬甸危機達成任何協議。英國外相藍韜文昨日就宣佈再制裁多一間與緬甸軍有聯繫的公司「緬甸經濟公司」（MEC）。

法新社/美聯社