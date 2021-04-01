美國輝瑞(Pfizer)和德國BioNTech藥廠周四公佈，由他們共同研發的復必泰疫苗，在最新測試中顯示預防武漢肺炎的有效率為91%，包括已接種疫苗6個月的人士，並有初步數據顯示可預防南非變種病毒B.1.351。

復必泰疫苗去年曾進行有44000人參與的大型臨床測試，11月公佈的有效率為95%，雖然最新公佈的有效率稍低，但仍顯示該疫苗是對付不斷變種的武漢肺炎病毒的有效工具。沒有參與輝瑞測試的英國倫敦帝國學院(Imperial College London)免疫學教授阿爾特曼(Danny Altmann)說，最新數據令他們更確信已有對抗病毒的有效疫苗。BioNTech首席執行官兼聯合創始人Ugur Sahin說，最新測試數據「首次提供臨床測試結果，顯示一隻疫苗可有效預防目前傳播的變種病毒，這是達致群體免疫從而結束全球疫情的關鍵因素」。

在最新的測試中，研究人員首次測試復必泰疫苗對南非變種病毒的功效。他們在南非招募了800名志願人士，分別接種疫苗和安慰劑，結果有9人感染武肺病毒，全部都是接種安慰劑，其中6人是感染變種病毒。

美國聖迭戈一名病毒學專家克羅蒂(Shane Crotty)說，這次測試結果意義重大，首次顯示如復必泰等信使核糖核酸（mRNA）疫苗對抗南非變種病毒的能力。

路透社

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