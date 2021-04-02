日本島根住宅區大火

日本島根縣松江市一個稠密住宅區周四發生大火，燒至翌日早上仍未完全撲滅。據日本TBS電視台報道，有超過15間住宅被燒，31名居民被安排至附近的社區中心暫避，有一名47歲男子因吸入濃煙不適送院。

據悉在周四下午約4時55分，有居民發現松江市島根町加賀地區一間住宅冒煙後隨即報警。由於該區面向日本海，火勢受強烈海風助燃下迅速蔓延，甚至波及附近的山林。

韓教授向美印太司令部抗議錯標東海

南韓誠信女子大學教授徐坰德周四透露，他已美國印度太平洋司令部發送郵件，抗議美方將南韓東部海域「東海」標記成「日本海」，並附上一些有關的英文資料，解釋應標記為「東海」的原因，還指出一些美國學校已開始將該片海域並稱為「東海」和「日本海」。

美國印太司令部上月就北韓試射導彈發表聲明，將導彈跌落的海域稱為「東海」，但日本政府提出抗議後，將之改回「日本海」。美國政府後來作出解釋，指是根據美國地名委員會官方的定義，該會將南韓及日本之間的海域稱為「日本海」。

特朗普斥FB封殺其訪問是美國走向共產主義

美國前總統特朗普接受新抱挪拉（Lara Trump）專訪，片段上載到Facebook分享卻遭到封殺，他形容此舉是等同全面審查，美國已經進入一個不容言論自由的國家，正在走向共產主義。

特朗普周四接受電視台訪問時，坦言對今次事件震驚：「現在這個國家發生的事情，沒有人想過會發生，這是全面的審查。你表達你的立場，如果他們不喜歡，有關選舉、醫療問題或亨特（Hunter Biden），他們會瘋狂。」他又指以往遇到意見相左時，往往是選擇辯論而不是封殺，但現在卻扼殺言論自由，有如一個共產國家。

今年1月6日美國國會佔領事件後，特朗普被指煽動暴力，立即遭Twitter等主流社交平台封殺。然而，挪拉訪問特朗普的影片亦被封殺，她發佈Facebook寄來電郵的截圖，Facebook指因應有關禁令，發佈以特朗普名義發聲的進一步內容將被移除。

中央社/韓聯社/英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !