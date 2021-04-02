英國武漢肺炎疫情持續放緩，首相約翰遜早前表示有意推動疫苗護照作為放寬大型活動的措施。英國《每日電訊報》報道，政府有意將未來數周進行的英格蘭足總盃、英格蘭聯賽盃及世界桌球錦標賽，納入疫苗護照試行計劃中。

《每日電訊報》消息指，參與這些活動的人士在出席前要先接受病毒檢測，活動後亦要再接受一次檢測，一旦出現爆發便能掌握傳播路徑。政府科學家有密切參與制訂測試計劃，亦會觀察活動進行時人群的流動以至場地的通風系統。

據悉4月份的活動需要出示病毒檢測陰性證明才能入場觀戰，但5月份或可使用更新後的英國國民保健服務手機應用程式（NHS App），屆時可利用該應用程式來展示自己是否已接種疫苗、病毒檢測是否呈陰性或有沒有抗體。

3場在倫敦溫布萊球場上演的足球比賽皆會納入疫苗護照試行，分別是4月18日的英格蘭足總盃四強戰、5月15日的決賽及4月25日聯賽盃決賽，而4月中在雪菲爾（Sheffield）揭幕的世界桌球錦標賽亦會測試疫苗護照，詳情料數天內公佈。

除了體育比賽，5月11日舉行的全英音樂獎（The BRIT Awards）亦考慮試用疫苗護照，發言人承認希望今年的活動能成為試點計劃一部份，但強調仍未有最終決定。

反對聲音強烈

早前約翰遜透露考慮在酒吧引入疫苗護照，已受到不少人反對，下議院超過70名議員聯署反對疫苗護照，當中包括40名執政黨保守黨議員，他們認為疫苗護照或引致社會分裂及歧視。

英國《每日電訊報》

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