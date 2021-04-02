被喻為LED燈（發光二極管燈）先驅、獲得2014年諾貝爾物理學獎的日本科學家赤崎勇（Isamu Akasaki），周四早上在名古屋一間醫院因肺炎病逝，終年92歲。

赤崎勇曾擔任教授的名城大學在官網公佈他的死訊，2014年赤崎勇與另外兩名日本科學家天野浩（Hiroshi Amano）、中村修二（Shuji Nakamura）共同獲得諾貝爾物理學獎。

他們發明藍光二極管而獲獎，早在三人研發出藍光二極管技術前，科學界已掌握了紅光二極管與綠光二極管技術，但藍光二極管技術的開發進度卻一直未如理想，一度認定藍光二極管要待至21世紀才會出現。因而一直無法研發具革命性的白光LED燈。

諾貝爾委員會形容發明具革命性

直到1990 年代初期，開發氮化鎵（Gallium Nitride，GaN）結晶化技術的赤崎勇與天野浩中村修二共同合作，成功自半導體材料中研發出藍光二極管，令人類1990年代中期便集齊了三原色光LED技術，為日後帶來更節省能源、發出明亮白光的LED燈，取代傳統含有害物質的燈泡。

而且藍光技術可以產生波長短，讓DVD儲存容量大增，有助後來的Blu-Ray研發，對大量資訊交換的現代社會來說，是不可或缺的技術。三位學者的研究獲諾貝爾委員會肯定，形容他們的發明「具革命性」、「照亮21世紀。」

赤崎勇1929年在日本南部的鹿兒島出生，畢業於日本著名京都大學，1959年在名古屋大學開始了他的學術生涯。他生前曾勉勵年輕一輩，勿盲目跟風，亦不要半途而廢，他憶述1981年首次在國際會議上發表研究成果時，當時得不到任何人認同，「我有在荒野中孤獨一人的感覺！」他補充說：「那怕是孤身上路，但我也決心繼續研究下去。」

法新社

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