二戰結束後，大批日本人被遺留在中國，稱為日本遺孤。當中有些人年紀小小便與家人失散，但事隔數十載仍未放棄尋根。相信自己大約78歲的老婦川本琴（Kawamoto Koto），自幼被遺棄於中國東北，獲一對貧窮農村夫婦收養，但始終不知自己本名、生日和家人模樣。時間一日一日過去，她仍對自己的根源念念不忘，如今已屆高齡，唯一願望只是知悉身世，卻恐怕難以如願。

第二次世界大戰亞洲戰線以日本投降告終，日軍從中國大陸撤退和遣返，被迫留在中國的日本僑民，又稱為日本遺孤。戰後，川本琴與家人失散，被遺棄在中國東北，由於當時只得大約3歲，她對於自己本名、出生日期抑或是家人長相，統統一概不記得。

回鄉苦等40年

川本琴幸得一對農村夫婦收養，保住性命，但童年生活貧苦。她印象深刻的是當地的嚴冬，養父母買不起禦寒衣物，她試過走在雪地上，冷得忍不住把雙腿插在牛糞保溫，「我的養母很善良，但我們實在很窮。當我望向東方，朝著日本，有時候我會忍不住流淚」。

長大後，川本琴成為教師，在中國結婚並生下四名子女，但她從未放下鄉愁。直到中國和日本在1972年建交，兩國邦交正常化，不少戰爭遺孤紛紛回國盼與家人團聚，川本琴返回家鄉的夢想也現曙光。

在1981年，日本政府協助遺孤與親人團聚。川本琴當時寫信給日本負責團聚計劃的組織，「闊別家鄉數十載，我希望見見我的家人」。時至1985年，她終於得以回國，展開尋找親人之旅，只是線索不多，她甚至不知道從何處開始，更別說找到親人。兩年後，當年約45歲的川本琴，更毅然決定舉家移居日本，不諳日語的她放下教鞭，甘願變為清潔工人。

團體憂社會忘記戰爭遺孤

據日本政府認可，屬於戰爭遺孤的現有2818人，當中超過半數目前居於日本，儘管至今無法找到家人。總部設於東京的非牟利組織「日中歸還者友好會」，致力支援情況類似川本琴的返國戰爭遺孤，大約有120名成員，主要提供諮詢服務，協助會員適應生活，例如舉辦太極班和日文班。

該組織同時管理一個聯合公墓，專為無法負擔不起買墓地的戰爭遺孤和其家人而設，至今有超過200具遺體在公墓下葬。秘書長鹿野邦宏表示，擔心社會逐漸淡忘戰爭遺孤，認為「戰爭遺孤並非只是過去的事」。

憂臨終前仍不知根源

談到自己的「根」，川本琴便不禁流淚。雖然子女都已長大成人，她與丈夫亦生活愉快，但活了數十年仍對雙親一無所知，讓她仍感到若有所失，「我不知道在臨終前，能否尋找到我的家人，或者知道更多我來自哪裏。我覺得這也許困難」。

日本放送協會

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