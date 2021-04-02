美國創意藝術團體MSCHF聯同饒舌歌手Lil Nas X改造Nike經典波鞋款式，推出含有真人血液的「撒旦鞋」（Satan Shoes），Nike入稟法院要求禁售，獲得勝訴。不過MSCHF表示，他們生產的666對「撒旦鞋」已經全部運出，而他們沒有計劃增加產量。

「撒旦鞋」每對售1,018美元（7,940港元），是以Nike「Air Max 97s」改造，鞋底氣囊含有「60毫升紅墨水和1滴人血」，血液是由MSCHF員工捐出。鞋身有倒十字架、代表惡魔的五芒星標誌和「路加福音10:18」（Luke 10:18）字樣，該句《聖經》經文是「我看見撒旦從天上墜落，像閃電一樣」。

Nike斥侵犯商標 有人因「撒旦鞋」揚言杯葛

Nike在入稟狀提出，從未授權MSCHF改造其波鞋，「撒旦鞋」侵犯商標而且引起混亂，令人對兩者造成「錯誤聯想」，已經有人因為「撒旦鞋」而表示要杯葛Nike，遂向紐約法院要求禁售，同時禁止MSCHF使用Nike的「一剔」商標。

聯邦法官周四向MSCHF發出臨時禁制令，但由於MSCHF已全部付運，且暫時無意增產「撒旦鞋」，因此不清楚法庭禁令會對MSCHF構成甚麼影響。MSCHF周一已把「撒旦鞋」下架，連同Lil Nas X上周五在YouTube發佈的新曲《Montero》亦要下架。

炒家或無法轉售圖利 有買家聲言是政治表態

有保守派人士，包括南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）及部份宗教界人士，在社交網站Twitter批評Lil Nas X和MSCHF。

禁制令除了影響MSCHF和Lil Nas X，也令一眾買家可能無法轉售圖利。買家諾里斯（McKenzi Norris）是MSCHF的追隨者，他本來購買鞋子是為了到eBay以2,500美元（1.95萬港元）高價放售，但在法庭禁制令下，他的鞋子也被eBay下架了。他批評Nike入稟干預買賣「頗為荒謬」，對他們造成損失。

田納西州男子拉施（Joseph Rasch）則聲言買「撒旦鞋」是一種政治表態，「我希望支持一名黑人同性戀男子，他企圖在一個主要信奉基督宗教的國家，展示出不同的故事，目前黑人正面對着很多問題。」

英國廣播公司

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